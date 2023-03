Progeco Next, commessa in Angola da 40 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da vent’anni lavora in tutto il mondo nel project management, attività di manutenzione e ingegneria per i settori oil&gas e energie rinnovabili, ma ora la società Progeco Next di Rosignano Marittimo (Livorno) ha acquisito la commessa più importante della sua storia: in Angola fornirà i servizi di project management e supervisione lavori del maxiprogetto offshore Agogo Integrated West Hub da 7,8 miliardi di dollari per l’estrazione di gas e petrolio, sviluppato dalla joint venture tra Eni e Bp nata nell’agosto 2022 col nome di Azule Energy.

Progeco Next ha vinto la gara bandita dalla stessa Azule Energy presentandosi in consorzio (ha una quota dell’80%) col gruppo portoghese Mecwide che ha una sede in Angola. Il contratto partirà nel 2023 e andrà avanti per quattro anni. Il valore della commessa, secondo stime, si aggira sui 40 milioni di dollari. «Siamo presenti con nostre società dirette in 13 Paesi dagli Emirati Arabi all’Australia – spiega Massimo Bottoni, fondatore e global chief operating officer di Progeco Next - ma questa commessa è particolarmente importante perché ci permette di sbarcare in Angola e di continuare a lavorare con un nostro partner storico come Eni».

