Progest cresce del 10% grazie al packaging

Il Consiglio di Amministrazione di Pro-Gest Spa (settore della carta, cartone e packaging)

ha approvato il bilancio 2022, con un fatturato pari a 826 milioni, in crescita del 10,6% rispetto all’esercizio precedente. Aumenta anche la reddittività con un incremento dell’Ebitda normalizzato del 40% (133,9 milioni).

Il presidente Bruno Zago ha così commentato i risultati conseguiti dal Gruppo: «Nonostante il quadro economico complesso in cui tutta l’industria cartaria ha dovuto operare, grazie ad una gestione efficace del capitale circolante e alla solidità della filiera verticale integrata che ci contraddistingue, siamo riusciti a dare seguito al nostro percorso di crescita».

Durante l’esercizio 2022 il Gruppo Pro-Gest ha portato a termine investimenti per un totale di 43 milioni di Euro. Di questi, circa 15 milioni hanno riguardato le sei cartiere del gruppo e circa 28 milioni gli impianti destinati alla produzione del cartone ondulato (ondulatori) e gli scatolifici.