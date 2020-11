«Progettare il futuro, il Mezzogiorno diventi un laboratorio» Neo eletto presidente dell'Unione industriali Napoli: «Utili le misure del Piano Sud e quelle in legge di bilancio. Ora partiamo con piani e cantieri»

di Vera Viola

Maurizio Manfellotto, manager di Hitachi, è stato eletto presidente dell'Unione industriali Napoli

Neo eletto presidente dell'Unione industriali Napoli: «Utili le misure del Piano Sud e quelle in legge di bilancio. Ora partiamo con piani e cantieri»



5' di lettura

Progettare guardando al futuro, realizzare, cooperare. Superare il divario tra Nord e Sud. Quattro pilastri nei programmi e nelle idee del neo eletto presidente dell'Unione industriali Napoli: Maurizio Manfellotto, manager di Hitachi.

L'industria del Mezzogiorno dispone oggi di numerosi strumenti di sostegno, non solo delle misure per affrontare la crisi da Covid, ma anche quelle inserite nella legge di Bilancio: riduzione del 30% del costo del lavoro che il ministro Provenzano ha annunciato sarà prorogato, credito d'imposta per investimenti e ricerca, per citare solo le principali... Che ne pensa?

Gli strumenti adottati sono utili, anzi essenziali per le imprese del Mezzogiorno d’Italia che sconta una condizione di arretratezza storica. Lo sgravio del 30% può aiutare le imprese ad assumere purché venga prorogato per un tempo sufficiente di almeno dieci anni. Poi l’incremento della dote del Fondo di sviluppo e coesione e gli incentivi agli investimenti servono ad ammodernare territori e impianti industriali... In generale il Piano del Sud del ministro Provenzano, accolto unanimemente con interesse, è senza dubbio un ottimo punto di programma. Ma adesso, questi strumenti vanno utilizzati ed è necessario passare a un piano strategico integrato di tutti gli strumenti a sostegno della progettualità e ad una visione di quel che vogliamo o pensiamo possa essere il nostro Paese.

Loading...

Cosa intende? Mancano i progetti? Oppure è nella fase dell'attuazione che l'Italia, il Sud ancora più, si fermano?

Insomma, dobbiamo essere capaci di generare nuovo benessere, reddito da redistribuire. Non guardiamo al breve termine come si è fatto troppe volte nella nostra recente storia, diamoci un orizzonte di dieci, quindici anni e andiamo avanti. Non è facile, ma dobbiamo accelerare e un orientamento bisogna averlo.

Sembra facile, ma anche le imprese non rispondono molto all'invito a investire, a creare occupazione. Dalla Campania alla Puglia, alla Sicilia le grandi crisi spesso restano irrisolte... e adesso è arrivato anche il Covid.

Siamo in una fase in cui la sanità e le decisioni per difendere la salute dei cittadini hanno assoluta priorità. Giustissimo! Ma proprio in questa si potrebbe, al contempo, aprire un grande laboratorio progettuale, facendo in modo che, passata l'emergenza sanitaria, si possa passare a riforme e investimenti concreti, ai cantieri, all'attuazione. Altrimenti, se continuiamo ad attendere, io temo che quegli strumenti tanto apprezzati possano trovare poco utilizzo. Sarebbe un peccato. È come avere una Ferrari, per fare un semplice esempio, e non avere le strade su cui farla correre. Così, l'Italia, ha l'opportunità di disporre a breve di grandi capitali, dal Recovery Plan ai Fondi della programmazione europea e non saperli spendere…. Partiamo subito, attrezziamoci!

Anche se quei fondi per ora non ci sono? E poi, anche quando le risorse ci sono, il Mezzogiorno non ha dato prova di riuscire a spenderle.

Cospicue risorse ci sono, altre arriveranno. E' proprio questo il punto: dobbiamo saper progettare e spendere senza perderci in chiacchiere. In un'azienda, proprio in fase di crisi si decide qual è il suo nuovo mercato e quali prodotti per affrontarlo. E poi si lavora in quella direzione. Mi è capitato di gestire una fase complessa della ex Ansaldo: era in crisi e dovevamo salvare 5mila posti di lavoro. Vennero a visitarla i giapponesi di Hitachi, ma non li convincemmo. Se ne andarono.