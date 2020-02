Progettare percorsi di tutoring per formare al mestiere nei punti di vendita Come mettere in azione una persona che non conosce brand, prodotto e attività chiave, e affidarle uno tra i beni più preziosi dell’azienda: il cliente di Giovanna Prina *

(AFP)

4' di lettura

L’inserimento di nuove persone all’interno di un punto di vendita (PV) è un momento importante e cruciale. Si tratta di creare le condizioni per mettere in azione una persona che non conosce ancora il brand, il prodotto e le attività chiave, e di affidarle la gestione di uno tra i beni più preziosi dell’azienda: il cliente. L’apprendimento del mestiere di una nuova risorsa inserita in un PV ( per quanto ben fatti siano i momenti di “on boarding” o di “induction” organizzati per introdurre l’azienda, le sue procedure e attività) si sviluppa nella quotidianità dei primi mesi, quelli di “vita vera”.

La trasmissione delle regole e delle modalità di gestione del proprio ruolo avviene a contatto con le diverse attività, con l’esempio e il supporto dei colleghi e attraverso il confronto diretto con tutte le richieste e le esigenze dei clienti. Questo periodo è sicuramente stressante e faticoso per la persona che sta entrando nel ruolo, ma è altrettanto stressante e critico per l’azienda, che sta delegando a qualcuno non pienamente competente e capace la comunicazione della propria immagine.

Questa la ragione per cui i processi di tutoring nei PV sono così importanti e del perché sempre più spesso le aziende del Retail si organizzano per strutturare percorsi e strumenti a supporto dei momenti di inserimento, e per formare nei PV tutor disponibili e capaci di inserire i neo assunti e di curarne lo sviluppo delle competenze.

La progettazione di un percorso di tutoring da svolgere nel PV e dedicato a formare i nuovi ambasciatori del brand ha delle peculiarità rispetto ai percorsi progettati per le unità organizzative di sede. In particolare, le ha rispetto al taglio da dare ai metodi e agli strumenti a supporto del tutor. Chi progetta percorsi di tutoraggio cerca di trasferire ai tutor omogeneità nel metodo da seguire, strutturando le fasi, gli step e gli strumenti da utilizzare con il neo inserito, per renderlo nel più breve tempo possibile autonomo e pronto a rappresentare in pieno il modello di servizio e di relazione definito dall'azienda.

La tentazione cui deve resistere il progettista del percorso di tutoring sul PV è quella di codificare tutto e di dare indicazioni regolamentate su ogni step, pensando di aiutare il tutor del PV attraverso la definizione di modalità univoche: dal momento dell’accoglimento e della consegna della divisa, fino alla presentazione della merceologia; dall’illustrazione del brand alla gestione di momenti di affiancamento, fino all’assegnazione in autonomia di attività complesse di relazione con il cliente. Deve resistere alla tentazione perché i PV, per quanto appartenenti alla medesima azienda, sono realtà differenti, che presidiano mercati, clientela, e specificità di relazione con il contesto differenti.