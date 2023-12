Progettare il recupero alimentare e la sostenibilità ambientale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il design per l’innovazione sociale, come ci ricordano le parole di Ezio Manzini, è «tutto ciò che il design esperto può fare per attivare, sostenere e orientare i processi di cambiamento sociale verso la sostenibilità». In quest’ottica il design si fa strumento di affiancamento e sostegno dei cittadini, delle comunità e delle organizzazioni che desiderano sperimentare innovazioni con un impatto positivo sui contesti ambientali e socio-economici dei propri territori di appartenenza. Un esempio in tal senso ci viene fornito da Frassati Foodprint, uno dei progetti vincitori dell’iniziativa «Wonder. Sperimentazioni nel design per l’innovazione sociale» di Fondazione Compagnia di San Paolo, che premia progetti del territorio torinese ideati da enti del terzo settore locali realizzati con il supporto di designer di provenienza nazionale.

Il progetto Frassati FoodPrint ha coinvolto Studio Shift nella realizzazione di un percorso di analisi, sistematizzazione, prototipazione e, infine, implementazione di una metodologia e di strumenti digitali che hanno portato la Cooperativa Frassati a misurare, aumentare e perfezionare l’impatto delle azioni di recupero alimentare e di sostenibilità ambientale; mantenere o migliorare la condizione di salute di persone senza dimora; favorire lo sviluppo di una cultura dell’alimentazione sostenibile e sana all’interno dei servizi della cooperativa e nella cittadinanza.

Loading...

Il progetto rappresenta un orientamento che trascende le categorie comunemente associate al design, confermando la possibilità di sfruttare la disciplina come primo agente, anticipatore e attivatore di processi di innovazione sociale che tenta di aggregare diversi portatori di interessi intorno a una visione di cambiamento comune. «Siamo uno studio di designer e change-maker: lavoriamo esclusivamente col terzo settore e lo facciamo con processi di co-creation. Per lo sviluppo di questo progetto abbiamo proposto momenti di co-design con tutti i portatori d’interesse del futuro servizio, dagli operatori agli utenti; quindi, tutte le persone che useranno le soluzioni», racconta Elena Giunta, fondatrice di Studio Shift, aggiungendo: «se non c’è una unitaria comprensione del problema e degli obiettivi di miglioramento non ci sarà vera partecipazione e quindi neanche la risposta desiderata». Parole che descrivono il valore aggiunto apportato dalla collaborazione con lo studio di design al progetto, come confermato dal racconto di Luca Calvetto, responsabile del fundraising e della ricerca e sviluppo della cooperativa Frassati: «Non ci era ancora capitato di collaborare con uno studio di design e di lavorare con i metodi del co-design. La collaborazione ci ha permesso di guardare al nostro lavoro e ai nostri processi adottando una prospettiva diversa, arricchendo le nostre capacità di lettura dei bisogni e quindi di progettare risposte sempre più adeguate».