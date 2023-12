Progettate le “biblioteche creative” delle aree interne

Ascolta la versione audio dell'articolo

La creatività fa rinascere le biblioteche delle aree interne della Basilicata. Attraverso un programma di “residenze creative” in quattro piccoli centri lucani, giovani esperti di progettazione culturale e partecipata ripensano questi presidi per renderli luoghi sempre più sostenibili, attrattivi, accessibili e inclusivi. Per sei settimane si è lavorato a un nuovo modello di biblioteca rispondente ai bisogni delle comunità, in contesti caratterizzati da povertà economica e relazionale.

Questi gli obiettivi di “Comunità creative”, il Programma di residenze di co-creazione in memoria di David Sassoli, promosso da Fondazione Matera-Basilicata 2019 e Open Design School e realizzato con il Polo Bibliotecario di Potenza e il network “Lo Stato dei Luoghi”. «Un processo innovativo – spiega Rita Orlando, Project manager di Creative communities – che si conclude con la presentazione di un toolkit, una cassetta degli attrezzi, contenente sia le linee guida per una nuova politica culturale regionale, con riferimenti anche normativi, per policy maker e progettisti culturali, sia piccoli manuali di istruzione che restituiscono alle comunità coinvolte la fotografia delle loro esigenze».

Lo studio pilota ha interessato quattro centri con diverse caratteristiche: Balvano senza biblioteca, ma dove il Comune ogni anno mette a bilancio fondi per realizzarla; Miglionico lavora per aprire una biblioteca in uno spazio polivalente; Latronico, la cui biblioteca è ospitata nel museo Mula; Filiano, dove la biblioteca è un riferimento grazie alla Pro-loco che offre servizi. Contesti diversi per sperimentare «una politica culturale sartoriale, un meccanismo di co-creazione replicabile in altre realtà». Tutto nasce dall’esperienza di Matera 2019 che ha evidenziato come città medio-piccole in aree marginali possano dar luogo a nuovi modelli di cultura partecipata. In Basilicata, gran parte dei 131 comuni (92% della superficie regionale) sono classificati come “aree interne” e ospitano il 75% della popolazione. «Sono le aree più colpite dallo spopolamento e dalla lenta emorragia di giovani - ha ribadito il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Giovanni Padula - ma anche luoghi laboratorio dove sperimentare originali forme di welfare». Si è partiti dalle biblioteche: in Basilicata ne sono censite 205. Solo 19 Comuni ne sono sprovvisti.