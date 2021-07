Progetti condivisi e incontri eclettici per aiutare donne, bambini e ambiente

2' di lettura

Guri I Zi è un marchio di tessuti artigianali, per la tavola e per la casa, nato dall'esperienza di volontariato di Elena Galateri (Presidente di Idee Migranti Onlus) in Albania e prende il nome dall'omonimo villaggio tra le montagne dove la tessitura al telaio di legno si tramanda di madre in figlia. Il progetto, avviato nel 2006 da Idee Migranti Onlus, garantisce un lavoro alle donne vulnerabili grazie alla realizzazione di un laboratorio tessile. Prodotti in vendita nel Flagship store in via San Nicolao 10, da High Tech in piazza XXV Aprile a Milano o su www.guriizi.com.

The Children For Peace, in collaborazione con CoccoleBimbi e Manifatture Daddato, lancia Rainbow Clouds, una capsule collection per aiutare i bambini seguiti dalla Onlus The Children for Peace a Gulu, in Uganda. Una collezione nata dall'incontro tra Cesare Morisco, buyer e art director di CoccoleBimbi, e Piero Piazzi, Ambassador di The Children For Peace, che declina soffici nuvole su felpe, t-shirt, pantaloni, leggings, canottiere e calze, oltre a felpe, t-shirt e calze per adulti.

Calze e Leggings Rainbow Clouds

Il brand di accessori eco-luxury Bottletop ha lanciato la linea di bracciali dell'amicizia #TOGETHERBAND togetherband.org . Ciascun bracciale, in plastica riciclata e metalli recuperati da armi illegali confiscate, ha un colore differente e rappresenta uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Ogni confezione ne contiene due: uno da indossare e uno da regalare. Parte del ricavato delle vendite in Italia sostiene il WWF.

Bracciale Togetherband.

Dal 1912 le penne stilografiche Montegrappa , azienda familiare situata alle pendici delle Dolomiti, sono piccoli capolavori. Simbolo di eleganza, stile e lusso, la Collezione Elmo Ambiente rappresenta anche un primo passo nel mondo delle materie plastiche riciclate. Grazie alla collaborazione con Smile Plastics, specializzata in materiali architettonici per aziende del design e della moda, e Arbos, che produce articoli di cancelleria con materiali di recupero, diventano sostenibili anche il packaging e il taccuino fornito insieme alla penna.