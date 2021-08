Progetti edili visionabili se la casa perde il panorama

2' di lettura

Nel periodo estivo si apprezza la bellezza dei luoghi, ma a volte ci si accorge del rischio che la propria casa delle vacanze perda panorama per la crescita di alberi, o la costruzione di nuove unità su fondi confinanti.

Il tema è stato esaminato dal Tar Sardegna (10 agosto 2021 n. 586), accogliendo l’istanza di accesso avanzata da un cittadino che vedeva minacciato il panorama a causa di un imminente intervento edilizio su un terreno adiacente la sua proprietà. A difesa dell’amenità del panorama fino ad allora goduto, il privato ha quindi potuto visionare i progetti edilizi del vicino, anche senza che si ipotizzassero abusi: l’esigenza di tutela del panorama è stata infatti ritenuta indipendente dall’edificabilità urbanistica. Se quindi è minacciato il panorama, il proprietario confinante può visionare i progetti del vicino: se poi emergeranno illegittimità (ad esempio, su altezze e cubature), sarà necessario contestare la costruzione con uno specifico ricorso, da presentare entro i 60 giorni dalla conoscenza del progetto.

Cosa sostiene il Tar

Secondo il Tar, non appena vi è il sentore che una nuova costruzione possa diminuire la percezione del panorama va chiesto l’accesso agli atti: un ricorso che intervenga solo con visibilità già compromessa, sarebbe infatti tardivo (Consiglio di Stato, 5864/2020). La regola generale è quindi di garantire subito l’accesso agli atti, al fine di favorire la partecipazione e assicurare imparzialità e trasparenza, intese come livello essenziale di prestazioni relative a diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lett. m della Costituzione).

La difficile difesa della vista

La tutela del panorama privato, anche con questo rafforzamento, rimane comunque problematica, perché tra privati non basta una visuale suggestiva goduta da tempo per contrastare i progetti del vicino che intenda elevare costruzioni o anche solo piantare alberi nel proprio giardino. Si può impedire la costruzione altrui, tutelando il panorama, solo se esiste una servitù di veduta tra due fondi, cioè solo se vi è uno specifico vincolo trascritto sul fondo altrui (servitù altius non tollendi, cioè di non costruire “più in alto”). Se manca tale titolo, il vicino può costruire (con titolo edilizio) e anche piantare e far crescere alberi di alto fusto (purché a tre metri dal confine, articolo 892 del Codice civile), anche se tali alberi sottraggono panorama, con l’unico obbligo di evitare atti meramente “emulativi”, cioè destinati più a danneggiare il fondo del vicino, che a migliorare il proprio giardino. I rischi di perdita di panorama sono divenuti frequenti dal 2020, quando il Testo unico edilizia 380/2001 (articolo 2 bis) consente demolizioni e ricostruzioni anche con incrementi, e quando i recenti bonus fiscali (legge 108/2021) ritengono civilmente irrilevanti incrementi di altezza dovuti all’esecuzione di cordoli nei tetti, con innalzamenti di circa 50 centimetri che rischiano di innescare annosi contenziosi.