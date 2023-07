Progetti di formazione per giovani imprenditori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tre progetti rivolti ai giovani imprenditori della Valle d’Aosta sono stati selezionati dalla Regione attraverso gli assessorati dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro. Si tratta del progetto “Scuola di formazione per giovani imprenditori agricoli, tra cultura d'impresa e cultura economico finanziaria”, dell’Associazione regionale Agricoltori Coldiretti, finanziato interamente; del progetto “Dalla scuola al mondo del lavoro – consolidamento delle competenze professionali degli studenti in ambito agro-ambientale”, dell’Institut Agricole Régional; e del progetto “Artigianimpresa 2.0” dell’Ivat (Institut Valdôtain dell’Artisanat de Tradition), questi due finanziati parzialmente. Il primo è rivolto a giovani valdostani tra i 20 e i 29 anni, il secondo è destinato a giovani valdostani tra i 16 e i 19 anni, il terzo è riservato a giovani valdostani tra i 18 e i 29 anni. «I giovani - dichiarano gli assessori Jean-Pierre Guichardaz e Luigi Bertschy - possono esaltare le conoscenze acquisite nei loro percorsi personali, grazie alla collaborazione con istituzioni scolastiche e imprese».