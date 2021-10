«Progetti di rilancio subito ma 200 milioni l’anno per Napoli non bastano»

Ascolta la versione audio di questo articolo

«Ancora pochi i fondi che il Pnrr assegna a Napoli». Parole del neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Non è ancora entrato nel Palazzo di città, lo farà lunedì dopo la cerimonia del passaggio di consegne con il sindaco uscente, Luigi De Magistris. Intanto, l’ex rettore ed ex ministro lavora alla formazione della Giunta, non facile, sia per le sue aspirazioni ad avere profili alti e sia per le mille richieste dei partiti che lo hanno sostenuto contribuendo al successo al primo turno con il 63% delle preferenze. E soprattutto lavora a migliorare e rendere più concreto il programma elettorale e di governo. Cominciando proprio dalle risorse finanziarie di cui Napoli avrà bisogno.

Pensa che ci sia ancora la possibilità di ottenere più risorse?

Si parla all’incirca di 200milioni l’anno e di un miliardo in totale. Cifre orientative che andranno verificate una volta che saremo negli uffici del Comune. In ogni caso è poco. Sto interagendo con il Governo per rafforzare la dote della città. Nei prossimi giorni avrò incontri decisivi. Sta anche a noi, partecipare a bandi con progetti credibili. Su questo punto interverrà il Patto per Napoli.

In che senso?

Prima di accettare la candidatura a sindaco ho posto ai partiti al governo il problema dell’enorme buco, nemmeno ben quantificato, nel bilancio della città. E ho avuto garanzie che ci sarebbe stato un intervento per abbattere l’indebitamento del Comune. Ciò è necessario per liberare liquidità per la spesa corrente. E soprattutto per attuare la riorganizzazione della macchina amministrativa: abbiamo bisogno almeno di mille assunzioni e di competenze per fare progetti e spendere bene i fondi del Pnrr.