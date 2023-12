Progetto Educare alle relazioni, Valditara ci ripensa: niente mandato a Concia, troppe polemiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Troppe polemiche sull’incarico di garante del progetto “Educazione alle relazioni” affidato ad Anna Paola Concia: il ministro dell’Istruzione e del merito Valditara ha così deciso di revocare la sua decisione ringraziando «per la disponibilità e la generosità dimostrate» non solo l’attivista Lgbt ed ex deputata del Pd ma anche le altre due garanti suor Monia Alfieri e e Paola Zerman dal momento che il progetto «andrà avanti senza alcun garante».

Psicologi e influencer per educare alle relazioni

Concia: troppe polemiche da massimalisti destra e sinistra

«Capisco la decisione del Ministro Valditara e lo ringrazio della fiducia accordatami: dopo due giorni di polemiche da ambienti massimalisti della destra e della sinistra, è per me evidente che non esistono le condizioni per svolgere il lavoro equilibrato e dialogante che mi ero proposta insieme alle altre due garanti del progetto “Educazione alle relazioni”» è il commento di Concia. «Resto convinta - dice coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia.- he solo il confronto tra matrici culturali differenti possa produrre linee guida efficaci e non divisive sul tema del rispetto della libertà delle donne».

Loading...

Le critiche nella maggioranza

La scelta di Concia per il progetto promosso dal ministero dell’Istruzione e del merito, aveva provocato sorpresa e resistenze nella maggioranza di centrodestra. Prima da Fratelli d’Italia («Anna Paola Concia è una bravissima persona ma non vedo perché debba essere lei a occuparsi di questo progetto, Maddalena Morgante, responsabile nazionale , del dipartimento Famiglia e valori non negoziabili) ma la stessa Lega, partito di riferimento del ministro: «Non c’è bisogno di nomi o soluzioni divisive per educare alle relazioni, soprattutto se rischiano di alimentare polemiche» aveva detto Simona Baldassarre, responsabile del dipartimento famiglia.

Valditara: il progetto andrà senza garanti

«Il maschilismo e la violenza contro le donne sono temi seri e importanti che stanno a cuore a questo governo» ha spiegato Valditara in una lunga nota al termine della quale annuncia il passo indietro sui garanti del progetto. «Non casualmente è stato approvato dal Parlamento un disegno di legge a prima firma Roccella che si intitola “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. E non casualmente - aggiunge il ministro - si è siglato il 22 novembre fra i ministri delle Pari opportunità e della Famiglia, della Cultura, dell’Istruzione e del Merito un protocollo d’intesa per promuovere nelle scuole il contrasto alla violenza contro le donne». Si tratta del progetto “Educare alle relazioni” che «dà una risposta che attua questo indirizzo e che tiene conto delle tante sensibilità di cui è composto il Paese e il Parlamento».

Le garanti scelte dal ministro Valditara subito revocate Da sinistra sSuor Anna Monia Alfieri, Paola Concia e Paola Maria Zerman

Un progetto che «non parla dunque in alcun modo di educazione sessuale, di educazione all’affettività, o di cultura gender. Costituisce, su base volontaria, fuori dal curriculum scolastico, gruppi di discussione fra i giovani, moderati da un docente appositamente formato da Indire, per contrastare mentalità e atteggiamenti che generano discriminazione, sopraffazione e violenza verso le donne. Insomma - osserva ancora Valditara - serve a far riflettere i giovani su un tema decisivo per il grado di civiltà della nostra società. Si prevede anche il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei genitori».