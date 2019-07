Progetto Italia, perché all’economia italiana serve un campione nazionale di Giorgio Santilli

(Adobe Stock)

L'avvento dei colossi cinesi ha trasformato il mercato mondiale delle costruzioni: gigantismo e infrastrutture decisive nella partita geopolitica in corso. Anche il mercato italiano ha cambiato faccia: domanda dimezzata, scomparse le grandi opere di cui il Paese ha bisogno, lavori rallentati dalla crisi finanziaria del settore. Il modello che ha vinto nel dopoguerra – 3% del Pil in investimenti e dominio del made in Italy nel mondo – è andato in frantumi a fine secolo e si è avvitato in una crisi che, in assenza di risposte, è senza ritorno.

La premessa serve per valutare, con realismo, il Progetto Italia che vive ore decisive e dovrebbe creare un campione nazionale delle costruzioni, mettendo insieme realtà industriali e finanziarie, private e pubbliche.

Il progetto continua a suscitare obiezioni fra le Pmi, timorose che sia falsata la concorrenza. La conferma è venuta dall’assemblea Ance di mercoledì. Alcune richieste di garanzie sono legittime e si erano però trovate soluzioni: i piani del nuovo gruppo di non partecipare in Italia a gare sotto 250 milioni di euro, gli impegni a pagare i fornitori in tempi certi e a fare filiera nei lavori all’estero. Un percorso virtuoso costruito a tutela di tutti che però fa fatica a passare.

Vediamo, allora, perché il maxipolo tutelerebbe gli interessi dei soci ma anche quelli del settore e dell’economia italiana.

La prima ragione a difesa del progetto è la dimensione di impresa. Nessun gruppo italiano oggi ha la dimensione per competere nel mondo. Ma l’Italia non può permettersi, se vuole restare una potenza economica nello scacchiere mondiale, di far prevalere l’ideologia del “piccolo è bello”. Porterebbe alla marginalizzazione del Paese.