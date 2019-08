Progetto Italia, il piano arriva ai cda di Cdp e Salini Impregilo Si lavora ancora per definire gli ultimi dettagli sul maxi accordo. Board chiamati a dare l'ok all'aumento Astaldi e a quello del general contractor di Laura Galvagni

Dopo le serrate trattative degli ultimi giorni, dopo lo schema di accordo sulle azioni Salini Costruttori in pegno a Natixis, che vede Intesa Sanpaolo impegnata a definire i nuovi termini del vincolo, dopo l’aggiustamento della governance con l’inserimento di un comitato strategico, Progetto Italia arriva sul tavolo dei consigli di amministrazione di Cdp e Salini Impregilo per l’approvazione.

Il primo board a riunirsi sarà quello della Cassa che all’ordine del giorno prevede un’informativa in merito al piano di rilancio del settore costruzioni con relativa potenziale delibera in merito. Successivamente, nel tardo pomeriggio, dovrebbe toccare al consiglio di Salini Impregilo. E a cascata dovrebbero mettere il sigillo anche le banche coinvolte nella maxi operazione che punta a sistemare un comparto che da qualche tempo sta affrontando una crisi difficilissima. Crisi che ha messo in ginocchio diverse società, prima tra tutte Astaldi, perno attorno a cui si dovrebbe realizzare il progetto di ristrutturazione.

I termini generali dell’intesa non sono mutati rispetto a quelli emersi nelle scorse settimane. Si parte appunto dal general contractor della famiglia Astaldi per il quale è previsto un primo aumento di capitale di 225 milioni riservato a Salini Impregilo, una seconda iniezione di liquidità da 100 milioni frutto della conversione in equity di una parte dei debiti e un possibile terzo intervento sufficientemente capiente per soddisfare i creditori chirografari non previsti.

Per far fronte a questa operazione, Salini Impregilo, dal canto suo, darà il via a una ricapitalizzazione da 600 milioni e otterrà la concessione di linee di credito per cassa e firma per 1,6 miliardi.