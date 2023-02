Progetto Polis, al Sud 1.421 uffici interessati

Spazi coworking

Non è comunque tutto. Una delle novità riguarda l'apertura di 250 spazi di coworking “Spazi per l'Italia”, gratuiti allestiti a disposizione di privati, aziende e pubbliche amministrazioni in altrettante sedi postali, tra palazzi di Poste e uffici postali. Ottanta di questi spazi saranno attivati in Comuni con meno di 15.000 abitanti. Al Sud saranno a Lecce, Eboli, Nuoro, Ragusa e Gangi, paese delle Madonie in provincia di Palermo. «Questi spazi – chiarisce Francesco Bianchi, responsabile marcro area Sud mercato privati – saranno disponibili a clienti privati, come liberi professionisti, studenti, lavoratori e startup alla ricerca di un ufficio, così come a imprese, enti e istituzioni». Obiettivo: «realizzare la rete di coworking più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio».

Per gli utenti, come sottolinea Bianchi, «anche i totem e gli Atm, operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in cui richiedere i certificati allo sportello». «Polis è un progetto per il Paese che diventa realtà grazie all'impegno di tutti i dipendenti di Poste Italiane – Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane – commenta e ad una virtuosa collaborazione con le istituzioni che partecipano al progetto».