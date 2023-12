Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Progetto Prevenzione del Fasi, che ha preso vita nel 2011, ha rappresentato un autentico banco di prova culturale nel panorama della sanità integrativa. Questo progetto difatti, oggi come allora, si inserisce in un contesto in cui diventano sempre più cruciali le azioni preventive volte a contrastare le patologie croniche.



Perché, nello scenario attuale, la prevenzione ha questo ruolo primario? Perché le azioni responsabili adottate lungo il percorso della vita di ciascun individuo rappresentano uno scudo contro l’insorgere di patologie croniche o, almeno, ne rallentano la manifestazione. I test di screening svolgono un ruolo fondamentale nel rilevare precocemente la presenza di patologie, consentendo di intervenire quando la malattia è ancora nelle fasi iniziali. Questa prospettiva di “diagnosi precoce” offre l’opportunità di adottare terapie che, in molti casi, possono portare alla guarigione completa o almeno aumentare le possibilità di trattamento efficace.





Progetto Prevenzione del Fasi: la sfida culturale per la salute di tutti

Il progetto Fasi, sin dalla sua nascita, si pone gli obiettivi di informare, assistere e promuovere la consapevolezza individuale affinché ciascuno diventi protagonista attivo e responsabile della propria salute. Questo impegno si traduce concretamente, da parte del Fondo, nell’offerta di 17 pacchetti di prevenzione, formulati in base all’età e alla predisposizione a determinate malattie, mirando alla diagnosi precoce di importanti patologie. Detti pacchetti saranno implementati nel 2024.

I pacchetti prevenzione offerti dal Fasi sono completamente gratuiti per tutti gli iscritti e il loro nucleo familiare e possono essere usufruiti, annualmente, esclusivamente nella loro completezza. Le prestazioni incluse possono essere effettuate presso le strutture sanitarie convenzionate direttamente con la società IWS SpA, cui il Fondo ha affidato l’attività di convenzionamento.



Per agevolare l’accesso ai test di screening, IWS SpA, sta lavorando attivamente per incrementare, in ogni regione, le strutture sanitarie convenzionate, consentendo così agli assistiti Fasi di sottoporsi a questi esami nella propria zona di residenza.

Tutti gli assistiti possono prenotare il pacchetto desiderato, senza necessità di prescrizione medica; basta consultare l’elenco delle strutture aderenti al programma di prevenzione, individuare la più adatta e prenotare la prestazione.

I pacchetti prevenzione attualmente disponibili hanno come finalità non solo quella di ridurre il rischio di malattia ma anche di migliorare la qualità della vita degli assistiti del Fondo.

Infatti, oltre alla prevenzione, il Fasi si impegna anche a promuovere l’adozione di stili di vita corretti, perché è ormai scientificamente acclarato che questo costituisce un elemento fondamentale per combattere l’insorgere di malattie croniche. I singoli individui possono mitigare il rischio di sviluppare patologie adottando comportamenti salutari come, ad esempio, seguire una corretta alimentazione, svolgere regolarmente un’attività fisica, monitorare alcune funzionalità durante la fase del sonno.



Informazione e consapevolezza, dunque, possono diventare gli strumenti per generare un processo educativo individuale affinché la cura di sé sia vissuta come autentica responsabilità anche nei confronti degli altri e dell’intera collettività.

Su questo tema, il primo passo è stato la realizzazione del progetto “Fasi in Pillole”; un vero e proprio esempio di come il digitale consenta di condividere contenuti di rilievo con un pubblico sempre più ampio. Il progetto ha visto la pubblicazione, all’interno dell’Area Riservata agli iscritti, di otto video che vedono fornire, da una Nutrizionista Biologa, consigli su argomenti attinenti l’alimentazione.



Nel corso del 2024 questo progetto pilota, alla luce del seguito e del gradimento che ha riscosso, verrà ripreso e arricchito di ulteriori figure specialistiche che forniranno altri preziosi spunti per la nostra salute.

Il Fasi, dunque, non vuole essere di supporto ai propri assistiti solo nei momenti di difficoltà, ma si impegna ad accompagnarli in un percorso di salute attraverso consigli che possano evitare o ritardare il più possibile l’insorgere di criticità nell’ambito della salute. La scienza indica chiaramente che questo è possibile e attraverso i pacchetti prevenzione offerti e l’ampliamento del progetto “Fasi in Pillole”, il Fondo continuerà a promuovere azioni che riducano i fattori di rischio, garantendo una vita il più possibile sana e in salute.

