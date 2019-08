Programma in costruzione: tutti i punti della svolta green

La proposta Pd: fondo da 50 miliardi per investimenti green

Dai tavoli Dem è emersa la proposta di premiare le imprese che hanno promosso o promuovono una riconversione ecosostenibile. Il Pd pensa anche a un Fondo verde da una cinquantina di miliardi, nel periodo 2020-2035, per finanziare investimenti green. Tra le proposte emerse, anche un taglio graduale ai sussidi che danneggiano l’ambiente (19 miliardi), con misure compensative per chi investe su macchinari a impatto ambientale contenuto.

La dedica di Zingaretti a Greta Thunberg dopo la vittoria alle primarie

Fin dal suo insediamento al Nazareno, del resto, Zingaretti ha chiarito di voler imprimere al partito una svolta ecologistica. La sostenibilità ambientale, è il messaggio lanciato in più di un’occasione dal governatore della Regione Lazio, è un’opportunità, non un vincolo. Che il tema gli sia particolarmente caro lo dimostra la scelta di Zingaretti, che oggi è in prima linea nella trattativa con i pentastellati per far nascere un nuovo governo dopo lo strappo di Salvini, di dedicare la sua vittoria alle primarie a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese animatrice dei Fridays For Future in tutto il mondo.

I passaggi inseriti da M5S nel contratto con la Lega

Una sensibilità verso questi temi è condivisa dai Cinque Stelle. Nel contratto per il governo del cambiamento, che aprì la strada all’esecutivo giallo verde, i pentastellati si erano adoperati per inserire un quarto paragrafo su “Ambiente, green economy e rifiuti zero”, temi da sempre cavallo di battaglia del Movimento. Sergio Costa, il ministro dell’Ambiente nel governo Conte che in più di un’occasione ha posto l’accento sulla necessità di puntare in maniera decisa sulla green economy, è tra i nomi dei ministri dell’esecutivo uscente che potrebbero essere confermati in un eventuale governo giallo rosso.

La svolta verde annunciata dalla presidente della Commissione Ue

La svolta green, infine, è un passaggio chiave dell’ultimo discorso della neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen alla Plenaria del Parlamento europeo. I voti dei deputati europei di Pd e Cinque Stelle hanno consentito all’ex ministro della Difesa tedesco di essere eletta. In quell’occasione i grillini hanno assunto una posizione diversa rispetto alla Lega, allora alleata al governo. Strizzando di fatto l’occhio ai Dem.