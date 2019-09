Programma europeo di peer-learning sul patrimonio culturale Per valorizzare le buone pratiche locali di governance partecipata, interventi e uso adattavo del patrimonio culturale è online il bando che selezionerà l'organizzazione che sceglierà i casi studio e avvierà il programma di scambio tra le regioni europee di Roberta Capozucca

2' di lettura

A sostegno delle politiche culturali, la Commissione Europea ha lanciato un programma di scambio tra le città e le regioni dell'Unione sui temi della governance partecipativa, del riutilizzo adattivo del patrimonio costruito e degli interventi sul patrimonio culturale. Come previsto dal programma di lavoro 2019 per l'implementazione di Europa Creativa e come già annunciato in alcuni documenti strategici, ad esempio il Work Plan for Culture 2019-2022 e l’ European Framework for Action on Cultural Heritage , la presente azione ha l'obiettivo di mappare i migliori casi di intervento e di politiche locali, sostenendo lo scambio di esperienze e agevolando i contatti tra le amministrazioni, i cittadini e gli esperti del settore.

Attraverso una gara pubblica , ora la Commissione Europea è alla ricerca di un'organizzazione che per i prossimi 16 mesi gestirà questo programma di scambio per cui è stato stanziato un budget di 500.000 €. Il vincitore del bando dovrà occuparsi di stilare un catalogo di almeno 30 buone pratiche culturali, selezionate sulla base della loro visione strategica, della loro pertinenza rispetto allo sviluppo delle politiche dell'UE, dell'innovazione e dell'equilibrio tra sviluppo urbano e rurale. L'elenco definitivo delle iniziative dovrà essere raccolto in un catalogo analitico, che fungerà da strumento di apprendimento per altre realtà europee. Sulla base di questa selezione, il contraente dovrà inoltre organizzare 12 visite studio nei territori scelti con esperti di politiche urbane e culturali provenienti da tutta Europa.