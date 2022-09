«Programmi elettorali scarni sul contrasto a questi reati»

Il tema lobbying?

In Italia ancora oggi manca una normativa che identifichi con puntualità il lobbying, ma è stato introdotto il traffico di influenze illecite. La definizione di un articolato normativo è stato peraltro raccomandato da Transparency nell’ultimo report del Corruption Perception Index.

Proponete anche la razionalizzazione della disciplina sulla responsabilità degli enti (Dlgs 231/2001) e della trasparenza nella Pa (legge 190/2012).

La disciplina 231 è centrale per l’anticorruzione e va resa maggiormente efficiente, modificandola in taluni elementi, tra cui i compiti dell’Organismo di vigilanza. D’altra parte, la legge 190 sulla trasparenza della Pa deve essere armonizzata con la recente disciplina del Piano integrato di attività ed organizzazione per le Pa (Piao) e con la normativa in materia di digitalizzazione delle attività amministrative, argomento essenziale anche per Anac.