Project (denim) entra nella squadra dei terzisti di Holding Moda

Quando nel 2018 il fondo d'investimento Holding Industriale (Hind ) lanciò il progetto di aggregare produttori d'eccellenza della moda made in Italy per servire più e meglio i grandi marchi, e per avere più forza negoziale nei loro confronti, venne accolto dallo scetticismo del settore.

Oggi, a distanza di tre anni, quel p olo di terzisti battezzato Holding Moda e affidato alla guida di Giulio Guasco conta sei aziende, prevede di fatturare 100 milioni a fine 2021 (con 300 addetti) e ha fatto da modello ad altre operazioni simili come quelle di Florence di Francesco Trapani e del Gruppo Manifatture Italiane (Gmi).

Project nel polo dei terzisti del lusso

L'ultima acquisizione di Hind, avvenuta pochi giorni fa, è la vicentina Project srl, specializzata nella produzione di abbigliamento in denim e sportswear per marchi di lusso. Fondata nel 1999 da Matteo Lavezzo (che continuerà a occuparsi della gestione), esperto di denim, Project prevede ricavi superiori a 5 milioni nel 2021 con 39 dipendenti e una produzione di 64mila capi, in crescita nonostante la pandemia. L'azienda ha creato la piattaforma “The ghost makers” per la certificazione e tracciabilità della filiera tramite blockchain, che ora sarà adottata da tutta la catena di fornitura di Holding Moda.

Le dinamiche della ripresa

Il polo di terzisti oggi comprende, accanto a Project, le aziende toscane UnoMaglia (abbigliamento in jersey), Alex&Co (abbigliamento in pelle), Albachiara (abbigliamento da donna “leggero” come abiti, camicie, gonne) e Gab (pelletteria), oltre alla veneta Rbs (outerwear). La decisione del fondatore di Project di entrare in un gruppo più grande si spiega con le dinamiche di mercato in evoluzione: «La ripresa in atto – ha spiegato Matteo Lavezzo - ha delineato chiaramente che la piccola-media impresa non può affrontare da sola un mercato globale così complesso e gestire allo stesso tempo le nuove esigenze della clientela».

Per Claudio Rovere, fondatore e presidente di Hind, l'ingresso di Project in Holding Moda «rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di diversificazione, ampliamento e aggregazione di eccellenze nei diversi settori della filiera della moda italiana». Oltre alle competenze nel denim, Project porta una visione aziendale orientata all'attenzione alle persone, all'ambiente e alla moda etica e sostenibile.