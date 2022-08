Promesse, confronti e opportunità nei programmi in campo

Se questo è vero il centro-sinistra e il terzo polo non possono non provare ad elaborare un'idea di fisco che possa trovare il favore del popolo degli autonomi. Sarebbe necessario da questo punto di vista ipotizzare il reddito percepito come una sorta di attività finanziaria del nostro lavoro valutandone rischio e rendimento. Il dipendente pubblico ha un lavoro a basso rendimento ma anche a rischio zero mentre il commerciante ha un'attività a rendimento potenzialmente elevato ma anche ad alto rischio (senza scomodare il COVID-19 e considerando solo i rischi tradizionali dell'attività commerciale). Il sistema fiscale dovrebbe tenerne conto e ridurre il peso o il rischio di attività economica dei secondi. L'Irap ad esempio è una tassa che viola palesemente tali principi perché poco o per nulla collegata alla dinamica dei profitti del contribuente. Per essere più espliciti una parte del prelievo in un anno positivo per un autonomo, un commerciante, un piccolo imprenditore dovrebbe essere scontata per tenere in conto del possibile arrivo di anni difficili anche considerando il fatto che le imposte sugli utili e sui redditi in parte già tengono conto del materializzarsi del rischio in eventi avversi. La correzione per il rischio è qualcosa di diverso dalla progressività che invece è un principio fondamentale che stabilisce che chi ha più risorse può e deve contribuire maggiormente al bilancio e ai beni pubblici necessari alla comunità. Tassare progressivamente una grande rendita è sacrosanto sia dal punto di vista della progressività che della correzione per il rischio.

Un'altra caratteristica rilevante del vivace dibattito di questi giorni è che i programmi non arrivano solo dal lato dell'offerta politica (partiti e candidati) ma anche da quello della domanda (associazioni di categoria, reti di organizzazioni e forze sociali). Nel vecchio modello di Hotelling di competizione politica i bagnanti (elettori) sono passivi e i gelatai (partiti) scelgono dove posizionarsi sulla spiaggia delle preferenze politiche. La progressiva organizzazione della società civile in gruppi di pressione aperti e trasparenti è un elemento di progresso del dibattito politico. I cittadini/bagnanti possono su alcuni punti evidenziare chiaramente ai gelatai su quale punto della spiaggia si trovano. Il risultato potrebbe essere un aumento del benessere sociale determinato da una riduzione della distanza tra posizione dei bagnanti e dei gelatai sulla spiaggia.