Promesse da Musk? «Non venderò azioni Tesla per due anni. Forse»

L’allarme è arrivato forte e chiaro. Anche giovedì le azioni Tesla sono state vittima di un sell-off che ha prodotto perdite vicine al 9%, spingendo il rosso dell’anno al 69%, ai minimi da oltre due anni. La capitalizzazione è scesa a 395 miliardi di dollari, quando a inizio d’anno viaggiava sul trilione. Elon Musk, il ceo indiziato numero uno del tracollo dagli investitori, ha detto che non ha intenzione di vendere altre azioni Tesla per due anni, avendo scaricato quasi 40 miliardi di dollari di azioni quest’anno, principalmente per finanziare il suo acquisto (e le perdite) di Twitter.



Musk non è nuovo a simili proclami, ma le sue dichiarazioni in un’audioconferenza su Twitter Spaces giovedì hanno fatto respirare il titolo della casa di Austin fino al 3,5% negli scambi dopo un’altra drammatica seduta. Se la risalita dovesse essere confermata nell’intraday le azioni potrebbero interrompere una serie di perdite di cinque giorni.«Non venderò azioni fino a - non lo so - probabilmente tra due anni, sicuramente non l’anno prossimo in nessuna circostanza, e probabilmente non l’anno successivo», ha detto Musk in risposta a una domanda dell’investitore di lunga data Ross Gerber, che mercoledì ha sfidato la leadership del Ceo di Tesla.

Elon Musk, ha dichiarato a Bloomberg Tv Gerber, capo di Gerber Kawasaki Wealth Management, investitore anche in Twitter,«non è adatto» a gestire Twitter e dovrebbe invece concentrarsi sui danni che la sua acquisizione ha arrecato al marchio Tesla. Secondo Gerber sarebbe meglio che Musk si mettesse in una posizione di secondo piano, più sul versante delle tecnologie che non del rapporto con gli inserzionisti.

Il secondo uomo più ricco del mondo (ha perso la prima posizione nel corso del 2022 proprio per le vicende legate a Twitter) ha negato di avere trascurato la guida di Tesla ed ha affermato di essere favorevole ad un buyback per Tesla una volta che la direzione dell’economia sarà meno incerta.

Il produttore di veicoli elettrici sta affrontando una fine d’anno difficile, non quella record che Musk aveva previsto. Tesla ha tagliato i prezzi e ridotto la produzione in Cina, e Musk ha ripetutamente criticato la Federal Reserve per aver alzato i tassi di interesse. Anche i suoi tweet a volte troppo schierati politicamente hanno allontanato dal brand alcuni consumatori. Per incrementare le vendite di fine anno anche negli Stati Uniti, la casa automobilistica ha optato per generosi incentivi, come ha già fatto in Cina per fare fronte alla concorrenza dei player locali, sempre più agguerriti e competitivi.