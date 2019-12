Prometeia, dalla manovra mini-spinta al Pil Gli analisti prevedono un contributo positivo dello 0,1% nel 2020, quando la crescita si fermerà però allo 0,5%. Per quest’anno lieve revisione al rialzo con una stima di +0,2. A pesare, incertezza politica-economica e dossier irrisolti come Alitalia e Ilva di Luca Orlando

La manovra non cambia più: ecco tutte le novità

Un lieve miglioramento nel 2019. Un piccolo passo indietro nel 2020. L’aggiornamento delle stime di crescita di Prometeia vede movimenti limitati rispetto alle indicazioni precedenti , con una novità rispetto alla manovra di bilancio. Che spingerà verso l’alto il Pil del prossimo anno dello 0,1%.

Il tema di fondo è comunque l’incertezza, da contrastare con interventi più robusti se l’obiettivo è quello di rilanciare la crescita. Tra tensioni commerciali in riduzione e produzione industriale europea al palo -scrivono gli analisti - la politica economica italiana risulta incerta, e il miglioramento suggerito dagli indicatori congiunturali potrebbe svanire senza interventi più strutturali sulla crescita.

Le stime del rapporto di dicembre vedono un Pil italiano rivisto leggermente al rialzo per il 2019, +0,2% (da +0,1% di settembre), e al ribasso per il 2020 a +0,5% (da +0,6%), complice l'aumento dell'incertezza politica. Valori analoghi a quelli stimati pochi giorni fa da Bankitalia.

La manovra è ritenuta modestamente espansiva, offrendo per il 2020 un sostegno al Pil dello 0,1%, per effetto di un aumento della spesa che verrà parzialmente finanziato da maggiori imposte. Il rapporto deficit/Pil è stimato al 2,3%, un decimale oltre le indicazioni del Governo.

Il mondo

Dal contesto globale (Pil 2019: +3%; Pil 2020: +2,6%) arrivano segnali di stabilizzazione grazie al sostegno delle politiche economiche, una pausa nelle tensioni commerciali, la tenuta dei consumi e degli utili aziendali.

La ripresa dei colloqui Usa-Cina ha alleggerito le tensioni mondiali, con i mercati finanziari che scommettono sull'accordo tra le due grandi potenze. Ma permangono frizioni che coinvolgono anche altri paesi e contribuiscono a mantenere relativamente bassa la crescita del commercio mondiale: i modelli Prometeia ne stimano una ripresa negli ultimi mesi dell'anno, ma il 2019 si chiuderà in sostanziale stagnazione (+0,3%, +1,4% nel 2020).

Sul fronte delle politiche economiche Usa e Cina stanno esaurendo i margini di manovra: il disavanzo federale di bilancio Usa raggiungerà alla fine dell'anno il 4,2% del Pil, e il debito è destinato a superare il 100% nel 2020. In Cina il debito totale dell'economia ha raggiunto il 300% del Pil.

In Europa il contesto è diverso: cala la produzione industriale ma ci sono diversi paesi come la Germania che hanno ampio spazio fiscale per stimolare la crescita.