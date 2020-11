Promotica, l’Ai-marketing pronto a sbarcare sull’Aim Il debutto è atteso venerdì - Nel piano di sviluppo della società, attiva nel settore del loyalty, spazio a soluzioni basate sull’intelligenza artificiale di Matteo Meneghello

(metamorworks - stock.adobe.com)

La tredicesima matricola Aim del 2020 si chiama Promotica, si occupa di loyalty (in particolare soluzioni marketing per aumentare vendite, fidelizzazione e brand advocacy) e debutterà a Piazza Affari venerdì. Dopo avere avviato lo scorso 11 novembre il bookbuilding, in queste settimane la società, secondo quanto risulta al Sole, è riuscita a riscuotere l’interesse di alcuni importanti investitori istituzionali italiani, per una raccolta complessiva di circa 5 milioni di euro.



Promotica, con sede a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia,è stata fondata nel 2003 da Diego Toscani, che è anche amministratore delegato nonchè socio unico della società. Opera soprattutto nei settori retail, food, farma e servizi. L’anno scorso ha fatturato 37 milioni di euro, per un Ebitda di 3,9 milioni e un utile di due milioni. Nel primo semestre di quest’anno i ricavi sono stati pari a 22,9 milioni, per un ebitda di 2,4 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 giugno è negativa per 9,6 milioni. Lo scorso luglio la società ha emesso un prestito obbligazionario a sette anni del valore di 4 milioni di euro, interamente sottoscritto da Intesa Sanpaolo.

Lo scorso 15 Ottobre è stato cooptato consiglio di amministrazione Michele Grazioli, fondatore di Divisible global, esperto di intelligenza artificiale. La nomina - spiega la società - si inserisce nella strategia di Promotica volta ad accelerare il processo di crescita basato sull’innovazione tecnologica.

«Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo percorso, che rappresenta per noi lo sbocco naturale del processo di crescita intrapreso fin dalla costituzione della società nel 2003 - ha commentato Toscani -. Negli anni abbiamo saputo instaurare rapporti durevoli e di fiducia con i nostri clienti, distinguendoci rispetto alla concorrenza per il nostro approccio tailor made e la nostra capacità di innovazione. Inoltre, abbiamo creduto nel capitale umano che consideriamo uno dei nostri punti di forza, rafforzando anche se necessario la struttura con figure esterne di elevato profilo. Ora vogliamo continuare a crescere e a consolidare la nostra posizione di leadership nel settore loyalty, in Italia e all’estero. Riteniamo che la quotazione sia un mezzo privilegiato per acquisire le risorse finanziarie necessarie per accelerare il percorso di crescita sia per linee interne sia esterne e per continuare a investire in innovazione».