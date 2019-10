Promozione, alleanza tra la Lombardia e Ryanair Campagna di marketing territoriale di Vincenzo Chierchia

La Regione Lombardia ha deciso di accelerare sul turismo con una campagna di comunicazione multicanale in collaborazione con la compagnia aerea Ryanair (guidata dal Ceo della holding Michael O'Leary, nella foto) . L'iniziativa - come sottolineato oggi in un incontro di presentazione - intende intercettare un pubblico interessato ai viaggi utilizzando l'amplificazione di un media partner strategico. Le attività si innestano in un intervento più ampio di consolidamento del mercato target della Gran Bretagna, in particolare nell'area di Londra, attraverso la campagna denominata «Try somewhere New in Lombardia», che prevede una serie di azioni congiunte tra novembre e dicembre 2019.

La campagna di comunicazione

Inoltre sarà contestualmente attivata una campagna advertising sui social media e digital media del Regno Unito, completata da un contest declinato su Instagram e Facebook. L'azione promozionale include anche l'organizzazione di fam trip con contatti chiave della stampa travel consumer e blogger del Regno Unito. I 4 fattori chiave della campagna (cultura, enogastronomia, wellness e sport invernali) saranno il focus di video promozionali tematici.



Il ruolo di Ryanair

Il progetto vedrà, inoltre, una declinazione specifica della piattaforma di «Ryanair Try somewhere New» sulle destinazioni focus della Lombardia. «Try somewhere New» è un inedito progetto di storytelling che propone suggerimenti di viaggio testati di persona da giornalisti e travel blogger a seguito di un'esperienza a bordo di Ryanair.