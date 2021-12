Promuovere l’italiano all’estero per diffondere stile, prodotti e valori

Ancor oggi, nel quarto capitalismo, il fondamento antropologico della nostra competitività economica, quello delle piccole imprese e dei distretti, è l’uomo artigiano, protagonista – più o meno consapevole – dei successi del Made in Italy. Il rapporto con il prodotto e la trasformazione industriale rimane ancora una cifra distintiva nella guida delle imprese. Rimane la passione per il fare, radicata in un mondo di mestieri e di saperi che qualificano una identità sociale. Partendo da tale quadro, non meraviglia pertanto che ci sia al di fuori dei nostri confini una curiosità di conoscere come il Paese usi lo strumento potente della bellezza come scambio di idee, occasione di innovazione, modo di vedere il mondo.

Secondo Piero Bassetti, presidente di Global & Locus, siamo oggi in presenza di un foltissimo pubblico internazionale che adora lo stile italiano, inteso come comune sentire, come modo di stare al mondo, come atteggiamento di fondo. E condivide valori, modelli di consumo, modalità di fare business, di mangiare e bere, di vivere l’arte, e così via. Sono gli italici, cittadini italofoni che, anche senza avere alcuna parentela o ascendenza italiana, hanno tuttavia abbracciato la cultura del nostro Paese e che sono stimabili in oltre 250 milioni di persone nel mondo. Essi hanno cittadinanze diverse, vivono in Paesi e società distanti tra loro, culturalmente e geograficamente. Parlano lingue differenti, ma condividono il gusto della lingua italiana come elemento rilevante per comprendere la storia e la contemporaneità dell’Italia.

Potrebbe essere questo il nuovo “mercato” per l’insegnamento dell’italiano all’estero. Corsi che non si dovrebbero limitare alla pur importante didassi della lingua, ma dovrebbero anche includere alcune “finestre” sullo stile di vita del nostro Paese e anche sull’originale modello economico di sviluppo.

Tra i nuovi fabbisogni conoscitivi degli osservatori stranieri – specialmente quelli più giovani e quelli più abbienti e scolarizzati – c’è quindi la curiosità di comprendere le caratteristiche di quello che viene definito come modello italiano di sviluppo, basato sui sistemi di impresa minore, sui distretti industriali, sulla qualità dell’industria manifatturiera.

I fattori che rendono vincente l’affermazione del prodotto italiano nel mondo sono molto legati a componenti immateriali difficilmente narrabili (il cosiddetto soft power o, all’italiana, il potere morbido e garbato) e, per questa ragione, gli stranieri che si fermano all’etichetta dell’unicum del Made in Italy, non riescono a penetrare nei dettagli di questo fenomeno. La lingua italiana consente appunto di lanciare e ri-lanciare la competitività del nostro sistema economico, illustrando le connessioni con la storia culturale del Paese e rendendo per gli stranieri maggiormente intelligibili le competenze distintive che sono alla base del nostro miracolo economico.