Pronta l’agricoltura virtuosa per il caffè di Alessia Maccaferri

2' di lettura

In due piantagioni del Guatemala e dell’Etiopia si sta realizzando un sogno nato a Trieste: l’agricoltura virtuosa, a cui lavora il presidente di IllyCaffè. «Nella lotta contro il cambiamento climatico, ci siamo dati un obiettivo: essere carbon free, entro il 2033, in occasione del nostro centenario» racconta Andrea Illy. «Abbiamo messo a punto un modello che sequestra carbonio dall’aria e rigenera i terreni con materia organica, rendendoli più fertili e migliorando le difese naturali contro i patogeni». Quest’anno l’azienda è diventata benefit ed è in attesa della certificazione BCorp. «Noi siamo una stakeholder company. Il che significa che in cima ai portatori di interesse ci sono i clienti con i loro 8 milioni al giorno di caffè. Poi i collaboratori, i fornitori, le comunità, l’azionista. L’azienda persegue la sostenibilità sistemica. Il profitto è concepito come mezzo, non come un fine». Nel 2019 l’azienda ha impiegato 1.405 persone e ha un fatturato di 520,5 milioni. Illy si dichiara attenta alla gestione sostenibile dell’intera filiera del caffè, certificata da un ente terzo attraverso il Responsible Supply Chain Process. «Lavoriamo mano nella mano con gli agricoltori ai quali trasferiamo know how per come ottenere la migliore qualità sostenibile, riconoscendo loro un premio per qualità dell’ordine del +30% rispetto al mercato, che consente a loro di essere più sostenibili economicamente». Un approccio virtuoso, che comprende un codice etico nei contratti con il riconoscimento dei diritti umani, che può aggravare i costi, osserverebbero i detrattori del modello benefit. «In realtà fa parte di una strategia - risponde l’imprenditore - La migliore qualità della materia prima e la migliore tecnologia ci consentono di perseguire il sogno di mio nonno, che è la nostra missione aziendale: il miglior caffè al mondo»