Pronta a partire la missione europea Juice: tanta Italia per studiare Giove

La missione di Juice presenta vari obiettivi: studiare e caratterizzare le lune gioviane ghiacciate, Ganimede, Europa e Callisto, che sono di fatto anche più grandi non solo della nostra luna, ma anche di pianeti come Mercurio o Plutone. Ma studierà anche Giove e il suo complesso sistema, che è già stato oggetto di studio da parte di altri satelliti Nasa. .

Inutile però girarci intorno: l'Agenzia spaziale europea stessa sottolinea come il focus sia sullo studio di quei mondi come possibili habitat. Onestamente è un poco forzato come pensiero, ma certo è vero che nel nostro sistema solare conosciamo come abitato dalla vita solo il nostro pianeta. I tre grandi satelliti gioviani, soprattutto Ganimede, potrebbero darci altre informazioni preziose per capire come appare la vita, sotto quali condizioni.

Sono domande cui ci si lavora da tempo, anche noi europei, con il piano di sviluppo “Cosmic vision 2015-2025” di Esa, che volge verso la fine.

In quei mondi lontani precedenti missioni hanno individuato gusci di ghiaccio che li racchiudono, campi magnetici importanti, altro elemento importante per la presenza di vita, specie su Ganimede, il sorvegliato speciale di questa missione,voluta e gestita da Esa, ma che gode di contributi anche di Nasa e della giapponese Jaxa in termini di strumenti di misura o parti importanti di hardware.

Arrivare a Giove non è semplicissimo, occorre tanta energia, che un solo razzo non può dare, e allora ecco che è stata studiata una traiettoria piuttosto complessa e inusuale, che porterà Juice all’obiettivo in 8 anni, durante i quali sorvolerà Venere e la Terra due volte.