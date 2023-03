Pronte a far carriera nei parchi auto delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Renault

Austral 1.2 E-Tech

Renault Austral Motorizzazione full hybrid in grado di garantire consumi ridotti nonostante l'assenza di unità a gasolio. La Renault Austral dice addio al diesel ma si conferma una valida offerta per le flotte grazie al powertrain 1.2 E-Tech Hybrid da 200 cavalli. Abbinata la cambio automatico e alla trazione anteriore, è tra i suv più maneggevoli merito delle quattro ruote sterzanti. A bordo grande schermo da 9 o 12 pollici touch a cui si aggiunge la strumentazione completamente digitale da 12,3”,head-up display da 9” e connettività CarPlay e Android Auto. Capacità di carico da 430 a 1455 litri.

Mercedes

GLC 300 de

Ben 130 chilometri in modalità completamente elettrica. La Mercedes GLC de unisce le zero emissioni garantite dal motore elettrico da 136 cv con batteria da 31,2 kWh nominali alle qualità del propulsore diesel 4 cilindri. Il suv ibrido plug-in a gasolio a trazione integrale è cambiato radicalmente a bordo, grazie al grande schermo touchscreen da 11,9 pollici collegato al sistema d'infotainment con Mbux. Ottima l'agilità grazie alle quattro ruote sterzanti, come anche le prestazioni in fuoristrada merito dell'opzione Offroad. Ricarica fino a 11 kW. Bagaglio a partire da 550 litri.

Loading...

Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC

HyuNdai

Tucson Plug In Hybrid

Elettrificazione, connettività e dotazione di bordo completa. Sono queste i punti di forza della Hyundai Tucson 1.6 plug-in hybrid 4wd. Spinta dal quattro cilindri benzina 1.6 T-Gdi Smartsrteam, aggiunge l'unità elettrica da 67 kW per una potenza totale di sistema di 265 cavalli. È in grado di percorrere oltre 50 km in modalità completamente elettrica con caricatore da 7.2 kW. A bordo spicca lo schermo touch da 10.25” con servizi connessi, mentre la guida autonoma è di secondo livello. Capiente il bagagliaio: il vano varia da 558 litri ed è espandibile fino a 1721 litri.

HyuNdai Tucson Plug In Hybrid

Bmw

iX XDrive 50

Spazio da ammiraglia, autonomia pari a 630 chilometri e prestazioni da supercar nonostante la mole imponente. La Bmw iX xDrive 50 è il maxi suv di Monaco di Baviera spinta da tre motori elettrici capaci di scaricare sulle quattro ruote motrici una potenza complessiva di 523 cavalli. La batteria da 111,5 kWh si ricarica dal 10 all'80% in 35 minuti utilizzando una presa da 200 kW in corrente continua. A bordo il doppio schermo del cruscotto digitale di 12,3” e del rinnovato sistema multimediale iDrive di 14,9”. La capacità di carico spazia da 500 a 1750 litri.