Pronte le infrastrutture di raccordo tra A10 e nuovo ponte Genova San Giorgio

Tre le tipologie di lavorazione: «il rifacimento integrale della pavimentazione, l’installazione di pannelli illuminotecnici a led per migliorare la visuale interna, l’attivazione di un sistema di telecontrollo in grado di rilevare anche l’andamento del traffico e la segnalazione di veicoli in caso di fermo anomalo (in seguito a incidente, collisione, guasto meccanico e così via)».



Sono stati effettuati, evidenza Aspi, «anche gli adeguamenti previsti dalla normativa Ue per gli impianti di emergenza. I lavori si sono svolti anche durante la fase di lockdown per garantire le tempistiche concordate con la struttura commissariale».



La rampa Elicoidale

Anche le opere sulla rampa Elicoidale, «svolte in stretto raccordo con il Mit, si concluderanno in linea con l’apertura al traffico del nuovo ponte sul Polcevera, grazie al lavoro di 200 tecnici e operai specializzati, operativi per singolo turno di lavoro, con oltre 5 società appaltatrici».



Sono stati eseguiti, tra l’altro, dicono i tecnici di Autostrade «interventi di adeguamento alle nuove norme tecniche 2018 e alle recenti linee guida emanate in materia dal Consiglio superiore dei lavori pubblici».Ed è previsto il 26 luglio «il collaudo statico, che potrà proseguire anche durante la notte».