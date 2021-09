Pronti per la grande kermesse del design, con lo speciale Superior Interiors

Tendenze, dialoghi con i protagonisti, focus prodotto. Ecco allora l'incontro con il grande Renzo Piano nel suo studio genovese, l'intervista in atelier con l'artista visionario Damien Hirst, il tour in barca con Allegra Hicks e Roberto Mottola di Amato, i consigli per gli acquisti di Olafur Eliasson.

Un rendering delle aree comuni al supersalone.

In linea con le priorità di questo momento storico, un'inchiesta sui materiali smart e sostenibili perché, quando si parla di mobili e oggetti d'arredo, ricerca, riuso ed ecologia sono frontiere etiche ed estetiche sempre più esplorate.

Per sognare e trasformare i desideri in progetti, uno speciale “how to” è dedicato a come costruirsi una piscina su misura, nel giardino o persino dentro casa, magari in soggiorno, ricorrendo a resistenti pareti trasparenti e ad architetti specializzati in idee innovative. Non può mancare un focus sul custom made, che mette al centro l'unicità di ogni persona e dei suoi modi di abitare e studia progetti d'arredo con lo stesso principio dell'abito sartoriale: ogni dettaglio, ogni scelta cromatica, ogni rifinitura è su misura.

Se una parte del design sconfina nella creatività artistica e nell'artigianalità one of a kind, dall'altra, le esigenze industriali-produttive raggiungono apici di efficienza e precisione specie in quegli ambienti in cui l'hi-tech è parte integrante della prestazione: cucina, bagno e illuminazione.

Il cortocircuito e l'integrazione di queste due anime è il cuore dello speciale alta gioielleria e haute cuisine: un ironico, sofisticato servizio fotografico di copertina che fa dialogare gioielli del design domestico e personale. E ancora una grande firma, a chiudere il numero con un racconto inedito sull'importanza degli oggetti: il premio Nobel Jean-Marie Le Clezio.