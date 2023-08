«Pronti a morire per Taiwan», la docu-serie cinese che sogna la riconquista dell'isola

2' di lettura

La Cina ha trasmesso nei giorni scorsi le prime puntate di un nuovo documentario che descrive la preparazione dell’esercito per attaccare Taiwan, mostrando soldati impegnati a sacrificare le proprie vite se necessario.

“Chasing Dreams” (Inseguire i sogni) è una docu-serie composta da otto parti trasmessa dallo stato attraverso il canale CCTV all’inizio di questa settimana, in occasione del 96° anniversario dell’Esercito di Liberazione del Popolo. Il documentario presenta esercitazioni militari e testimonianze di numerosi soldati, alcuni dei quali esprimono la loro volontà di morire in un potenziale attacco contro Taiwan.

La Cina rivendica Taiwan, una democrazia autogovernata, come proprio territorio da conquistare con la forza, se necessario. I media di stato e l’Esercito di Liberazione del Popolo rilasciano frequentemente materiale propagandistico per promuovere la modernizzazione dell’esercito e video di esercitazioni militari di grande impatto visivo.

Questi materiali alimentano il nazionalismo cinese in crescita e mostrano la sicurezza militare contro Taiwan e, implicitamente, contro i suoi legami con gli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti non riconoscano Taiwan come uno Stato sovrano, hanno promesso di aiutare l’isola a difendersi in caso di invasione.

Il documentario “Chasing Dreams” mostra, tra le altre cose, le esercitazioni “Joint Sword” dell’Esercito di Liberazione del Popolo, che simulano attacchi mirati contro Taiwan. Queste esercitazioni sono state svolte attorno all’isola autogovernata nel mese di aprile, dopo una visita della presidente taiwanese Tsai Ing-wen negli Stati Uniti.