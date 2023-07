Pronti, partenza, via... in vacanza con l’auto elettrica e Radio 24

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si parte. Al via l’esodo estivo da bollino rosso con i fine settimana che ritrovano lunge code di auto. Quante di queste elettriche? Vale la pena guardarsi attorno. Un po’ perché il 2023 sembra essere l’anno della svolta, un po’ perché i numeri pian piano aumentano, un po’ perché nell’anno che ritrova il boom degli stranieri, sono molti quelli che all’insegna dell’elettrico si mettono in marcia. Intanto le famose colonnine hanno superato quota 45mila in oltre 15mila punti. 5mila in più - in 1200 nuovi punti, solo a primavera. Il 57% sono ancora nel nord Italia, il 22 al centro, il 21 al sud. Così come al nord si vendono più auto elettriche che nelle regioni del sud. Ma come si viaggia in Italia? Proviamo a partire e tracciamo insieme le rotte di dove si può (e dove non si può) andare in vacanza in elettrico...

Ospiti: Francesco Naso Segretario Generale e-motius

Reportage di Radio24

