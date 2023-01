Pronti a ripartire? How to Spend it accende i motori del nuovo anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

È dedicato alle passioni maschili il nuovo numero di How to Spend it, in edicola da venerdì 13 gennaio, che verrà presentato in anteprima a Firenze, in occasione di Pitti Uomo (dal 10 al 13 gennaio) e in attesa delle sfilate Milano Moda Uomo (dal 13 al 17 gennaio), con le anticipazioni in passerella delle collezioni autunno-inverno 2023-2024 (21 sfilate e 72 appuntamenti fra presentazioni, eventi, fisici e digitali).

È dunque tempo di fare un punto sui pezzi forti del guardaroba per lui: l'occasione e il modo d'indossarli, abbinarli e personalizzarli. Dall'abito business per appuntamenti formali fino alla nuova, elegante alternativa alla giacca: il kimono, d'ispirazione orientale, taglio e vestibilità occidentale.

Grande attenzione al mondo motori sempre più sensibile all'istanza sostenibile. Si comincia con un'avventura adrenalinica in suv fra i tornanti a picco sull'Eufrate, lungo due delle strade più pericolose e spettacolari al mondo: la Stone Road e la leggendaria Highway to Hell. La voglia di viaggiare e di fare nuove esperienze battezza anche il nuovo anno. E per i più sportivi non mancano itinerari e avventure in mountain bike su e giù per il Chianti.

Prima viene la passione e poi il relax: hi-tech, green e detox. Sono queste le tre tendenze 2023.

Ecco allora i gadget tecnologici per ascoltare musica in materiali naturali e eco, una rassegna delle coperte più insolite e divertenti, da utilizzare fra ironia e cocoon nelle giornate in cui proprio non si ha voglia di uscire e il nuovo modo di bere bene e bilanciato, dopo gli eccessi delle feste: la tendenza “mood pairing” (ad ogni umore si associata il calice giusto e il sapore su misura).