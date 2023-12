Pronti per un brindisi: i bianchi di Natale da portare in tavola in purezza

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Epokale non è solo un vino; è un investimento, e non per modo di dire. Il Gewürztraminer di punta di cantina Tramin nasce quasi 15 anni per ridefinirne il vertice qualitativo. In questi anni ha scalato le vette del mercato dei vini da collezione registrando, per le annate precedenti, una crescita percentuale di prezzo costante e superiore alla media nel mercato secondario, secondo rilevazioni curate da Catawiki e eWibe. L’edizione in commercio, la 2016, offre un vino di incredibile potenza e leggiadria, dove i profumi tipici del vitigno, di rosa e lavanda, si mixano alla frutta esotica matura e al litchi su un tessuto speziato di chiodi di garofano, cannella, zenzero e zafferano. Perfetto con piatti alpini con componenti dolci, come il cervo con salsa di mirtillo rosso, i formaggi cremosi e ovviamente lo strudel. Prezzo 180 euro.

Se, date le premesse, preferite tenerlo in cantina ad accrescere il valore, potete ripiegare, si fa per dire, sul Gewürztraminer Nussbaumer 2021: speziato, succoso, con un finale di grande freschezza e sapidità. L’annata 2022 costa circa 30 euro.

Müller Thurgau di Cantina Cembra

La Val Di Cembra è vocata per molti vitigni tipici, ma se ne dovessimo nominare uno che è proprio il suo biglietto da visita, sarebbe il Müller Thurgau. Quello di Cantina Cembra , prodotto con la viticoltura eroica della regione, aggrappata ai monti e ai muretti a secco, nasce tra i 700 e i 900 metri e porta la montagna nel bicchiere. Intense note floreali, agrumate e di frutta esotica al naso, al sorso è fresco e verticale, con una grande freschezza. Costa 25 euro.

Quintessenz di Cantina Kaltern

Parlando di vitigni in purezza, impossibile non menzionare Quintessenz, la linea di Cantina Kaltern che si compone appunto di cinque etichette, tutte monovitigno per esprimere al meglio il territorio. Per la cantina, che ha appena visto l’arrivo del nuovo enologo Thomas Scarizuola, abbiamo un vitigno internazionale e amatissimo, il Sauvignon. Naso complesso sentori di ribes, mela golden e pesca bianca, sapido e avvolgente al palato. Costa 26 euro.

Vermentino Numero Chiuso di Cantina Lunae

Il Vermentino può sembrare un vino prettamente estivo, ottimo per una cena al tramonto. In realtà nell’interpretazione di Numero Chiuso di Cantina Lunae . L’idea è quella di un Vermentino che dialoghi con il tempo, affinato in botti di rovere per circa 18 mesi e per lo stesso tempo in bottiglia. Il bouquet diventa complesso, con note di frutta tropicale e frutta estiva fresca, come pesca e albicocca, sentori di vaniglia e fiori d’acacia. Il sorso è intenso, sapido, con una bella acidità e il tipico finale ammandorlato. Prezzo, 35 euro.