«Pronti a valutare dossier Sirti se c'è interesse, Clessidra tra i soci Italtel»

Il gruppo di impiantistica Psc guarda alla concorrente Sirti per creare una compagnia più forte e, una volta riscontrato interesse verso qualche forma di aggregazione, si dice pronto a valutare il dossier. Lo annuncia a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) il presidente Umberto Pesce mentre il gruppo è in attesa dell'esito dello stanziamento nell'ambito di Patrimonio Rilancio, strumento del Mef gestito da Cdp per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medio-grandi dimensioni. Un passaggio considerato dalla società punto di snodo per creare «il polo nazionale dell'impiantistica» come nei progetti del gruppo.

Nei mesi scorsi Psc, che è controllata all'80% dall'holding della famiglia Pesce, per il resto, equamente diviso, tra Fincantieri e Simest, ha avuto il via libera del tribunale per il salvataggio di Italtel, società in concordato preventivo, un'operazione in cui è entrata anche Tim. «Italtel - aggiunge Pesce - sarà un'operazione a tre: oltre Psc che ha la maggioranza e Tim, che avrà il 18%, Clessidra ci ha dato fiducia aprendo alla possibilità di intervenire nell'azionariato della newco. Per effetto dell'ingresso di Clessidra la quota di Tim si è diluita dal 25 al 18 per cento». Intanto, ad aprile scorso l'azienda di impiantistica ha cooptato nel board Mauro Moretti che sarà nominato amministratore delegato in occasione della prossima assemblea chiamata ad approvare i conti 2020. Un ingresso che, a causa della condanna in secondo grado dell'ex ad di Ferrovie per la tragedia di Viareggio (condanna annullata dalla Cassazione che ha chiesto di rifare il processo), non ha mancato di suscitare reazioni come l'interrogazione parlamentare di Fdl al presidente del Consiglio Mario Draghi.

Con le dimissioni del consigliere Luigi Ferraris, nominato ad di Ferrovie e l'arrivo di Moretti come amministratore delegato come cambierà la vostra governance?

Entro fine giugno ci sarà l'approvazione del bilancio 2020, l'attuale cda terminerà il suo mandato e con i rinnovi delle cariche vi sarà molto probabilmente una concentrazione. In questi mesi, i membri del cda hanno messo a disposizione del gruppo tutto il loro valore e la loro esperienza e sono risultati decisivi nel nostro percorso di crescita. Moretti assumerà l'incarico di amministratore delegato. Precedentemente avevamo un ampio consiglio con l'intento di distribuire le deleghe. L'arrivo di Moretti, che come ad del gruppo avrà tutte le deleghe e che conosce la realtà Psc per essere stato membro dell'advisory board del gruppo, lascia propendere per l'opportunità di un consiglio più concentrato. Fulvio Conti resterà come vicepresidente. Intanto ci prepariamo a portare avanti il nostro piano industriale, ambizioso e sfidante in termini di fatturato sebbene condizionato innegabilmente dall'effetto Covid, di cui abbiamo come tante altre realtà industriali risentito.

A che punto è l'acquisizione di Italtel?