Pronto il debutto di Adler in Sicilia

Il Gruppo Adler Spa Resorts & Lodges arricchisce la propria offerta d’ospitalità in nuovo contesto paesaggistico. Dopo l’Alto Adige e la Toscana il prossimo 7 luglio sarà inaugurato l’Adler Spa Resort Sicilia in un luogo paradisiaco, dove il tempo si ferma e la vista spazia libera su aranceti, macchia mediterranea e il blu del mare. Il Covid ha rallentato leggermente i progetti di sviluppo del gruppo che sta lavorando anche all’apertura di altre strutture in diverse regioni.

Il Gruppo

Con alle spalle una tradizione di sette generazioni la famiglia Sanoner creatrice del gruppo Adler (la prima realtà è nata nel 1810) oggi ha all’attivo quattro strutture in Alto Adige (Adler Spa Resort Dolomiti, Adler Spa Resort Balance entrambi ad Ortisei e Adler Lodge Alpe a Castelrotto Alpe di Siusi e Adler Lodge Ritten sull’Altipiano del Renon) una in Toscana (Adler Spa Resort Thermae in Val d’Orcia) . Ma lo sviluppo del Gruppo Adler (oltre 50 milioni di fatturato complessivi nel 2020) dopo l’apertura in Sicilia non si ferma. Sono in programma le aperture di una seconda struttura in Toscana a Montalcino (località Bagnacci) e una sul lago di Garda a Torri del Benaco sulla sponda veronese del lago.

Il resort

Il Resort si trova in un esclusivo territorio affacciato sul mare nel comune di Siculiana (Agrigento), in prossimità della Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, una delle più note aree protette dell'isola. Proprio il rapporto diretto e totale con questo contesto unico è stato alla base della sua realizzazione secondo i principi dell'architettura sostenibile, che hanno guidato l'approccio rispettoso dei proprietari, Andreas e Klaus Sanoner, e dell'architetto Hugo Demetz. «La nostra filosofia – dichiarano i fratelli Sanoner - è da sempre quella di inserire i nostri resorts e lodges nell’ambiente naturale e culturale. Per questo le nostre strutture sono costruite nell'ottica della massima integrazione paesaggistica e dell'impiego di materiali naturali e locali; proponiamo inoltre un'offerta eno-gastronomica ispirata alla regionalità, con prodotti del territorio coltivati secondo i requisiti dell'agricoltura biologica e biodinamica». Facilmente accessibile dai principali aeroporti isolani, la struttura si sviluppa in diversi corpi edili con tetti ipogei perfettamente inseriti, in posizione panoramica, su una collina a circa 80 metri sul livello del mare con 90 camere, ben divise nelle diverse tipologie, costruite e arredate con materiali naturali come il legno e la terra cruda, tra giardini fioriti, profumo di zagare e piccole aree coltivate con vigneti, oliveti e orti di erbe aromatiche.

Spa & Wellness

Ha un’estensione di 3200 mq il Centro Wellness & Spa (spazi este all’esterno, tra piscine, saune e aree relax) e si ispira all'incanto e alla forza del mare e propone una vasta scelta di programmi Spa: come ad esempio thalassoterapia, le applicazioni vulcaniche ed i trattamenti esclusivi Adler che utilizzano le proprietà e i principi attivi di sostanze naturali provenienti dal territorio siciliano quali il sale marino, l'estratto d'arancia, oli essenziali e fiori.Sarà inoltre creata una suggestiva piattaforma dove praticare yoga la mattina presto e al tramonto, circondata da un rigoglioso giardino mediterraneo; un luogo che favorirà la totale connessione con gli elementi di questa terra, meravigliosa e impervia. Un concetto di sostenibilità che si riflette anche nella proposta culinaria, equilibrio virtuoso tra i frutti della natura e il saper fare di chi li modella. Completa l’offerta un variegato e ricco programma di proposte outdoor e indoor. I dintorni custodiscono infatti bellezze naturalistiche, archeologiche, artistiche e culturali da scoprire e ammirare in tutte le stagioni. Per questa ragione la struttura punta ad essere aperta per buona parte dell’anno.