Pronto il nuovo Dl sicurezza: stop multe alle Ong. Ma l’accordo Pd-M5S ancora non c’è Via le maxi sanzioni amministrative per le Organizzazioni non governative,torna in campo il codice della navigazione e viene ampliato il sistema di accoglienza in capo ai Comuni di Marco Ludovico

(Ufficio Stampa Moas / AGF)

Via le maxi sanzioni amministrative per le Organizzazioni non governative,torna in campo il codice della navigazione e viene ampliato il sistema di accoglienza in capo ai Comuni

1' di lettura

Il nuovo decreto sicurezza è già in bilico. Il testo è stato trasmesso a metà agosto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a palazzo Chigi. E' la base della discussione in Consiglio dei ministri ma nulla, per ora, garantisce un accordo rapido e la ratifica del provvedimento. I punti definiti nelle decine di riunioni al Viminale con i politici Pd, M5S, Iv e Leu, sono noti.

Stop maxi sanzioni

Stop alle maxi sanzioni amministrative per le Ong, le organizzazioni non governative. Torna in campo il codice della navigazione, il rischio è di una denuncia al giudice che, a sua volta, può erogare una pena o una sanzione pecuniaria. Si allargano con alcune situazioni specifiche le possibilità di accogliere la domanda di protezione: non è il ripristino di quella umanitaria abrogata dai decreti Salvini ma sono contemplate circostanze umanitarie più ampie di quelle attuali.

Ampliato il sistema di accoglienza in capo ai Comuni

Si rende più ampio, inoltre, il ruolo dell'ex Sprar, poi ribattezzato Siproimi: al di là degli acronimi non proprio immediati, si tratta del sistema di accoglienza in capo ai Comuni, ridimensionato dal ministro leghista e ora invece rinforzato.Di certo non c'è ancora nessun accordo tra Pd e M5S. Né arrivano segnali di disponibilità dai pentastellati, da sempre scettici e restii a sconfessare provvedimenti condivisi e approvati quando erano nella maggioranza gialloverde.