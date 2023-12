Pronto soccorsi presi d’assalto, ma quattro pazienti su dieci non gravi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno il 40% di chi chiede di essere visitato nei pronto soccorso, presi d’assalto soprattutto durante le feste natalizie con i picchi influenzali, ricade nei casi meno gravi, codice bianco o verde. Telemedicina o diagnosi telefonica potrebbero ridurre ingressi, tempi di attesa, stress delle strutture. I conti sono presto fatti, visto che gli accessi nei pronto soccorso italiani si aggirano attorno ai 20 milioni l’anno. Se la cifra si riducesse anche solo della metà lo scenario sarebbe diverso.

Soprattutto per strutture che passata e, forse, dimenticata la strenua resistenza degli anni del Covid, stanno tornando quest’anno a numeri elevati. Con più di un’aggravante: da una parte, meno personale e più anziano, popolazione destinata anch'essa ad invecchiare, aumento dei problemi sociali legati a quelli sanitari; dall'altra, utenti sempre più «impazienti» nell’era agile e digitale. Così li descrive il rapporto Lops, il network sulla gestione del pronto soccorso che fa capo all'Università Bocconi, che ha presentato i suoi numeri anche alla Commissione Affari Sociali della Camera.

La media italiana è di 340 accessi al pronto soccorso per ogni mille abitanti. Al vertice della classifica la Provincia di Bolzano, con 496, seguita da Emilia-Romagna (407), Veneto (401), Liguria (8398) e Toscana (393). In Lombardia gli accessi sono attorno ai 353, in Lazio 303. Fanalino di coda Calabria (269) e Sardegna (261). Numeri che la pandemia aveva ridotto notevolmente, e che ora stanno tornando ad essere la normalità. Con code e attese di conseguenza a mandare in tilt il sistema e mettere a dura prova sia medici e infermieri che pazienti. “Il tasso di accessi aumenta con la fruibilità percepita del servizio e si riduce in presenza di un maggiore tasso di utilizzo di risposte alternative, come la guardia medica”, spiega Lorenzo Fench, responsabile Lops. Come dire, meglio funzionano i pronto soccorso più sono presi d’assalto, soprattutto se non ci sono alternative.

Gli altri in Europa

Un male che non riguarda solo noi. La Gran Bretagna è affetta da anni da una mancanza cronica di medici, tanto che molti arrivano proprio dall’Italia. La Francia ha visto crescere i numeri con il taglio della sanità pubblica che pure resta più alta di quella italiana, altrettanto la Spagna. Meglio va la Germania che ha puntato sui centri ambulatoriali per l’urgenza per abbassare la pressione sugli ospedali.