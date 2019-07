Pronto soccorso, si passa dal codice colori ai numeri: ecco cosa cambia Le linee di indirizzo sul nuovo sistema sono state inviate alle Regioni che per ora hanno rinviato l’intesa di Marzio Bartoloni

Una piccola rivoluzione è in arrivo nei pronto soccorso d’Italia. Il ministero della Salute ha messo a punto una corposa proposta per rivedere l’accesso ai servizi di emergenza degli ospedali. E tra le misure c’è anche un profondo restyling del triage, il sistema che decide la priorità di intervento in base all’urgenza del caso . Si passerà dal sistema basato sui colori (dal rosso al bianco) a quello a numeri (da 1 a 5) con l’introduzione anche dei tempi massimi di attesa che andranno dai 15 ai 240 minuti al massimo

Queste linee di indirizzo nazionali sul triage intraospedaliero fanno parte di un pacchetto all’esame delle Regioni che per ora hanno rinviato l’intesa (c’è chi vorrebbe mantenere i colori se già sono in uso almeno in fase di transizione). Ma la proposta nella sostanza è stata accettata. Le linee guida prevedono che «l’implementazione della codifica a 5 codici numerici di priorità e il conseguente superamento della codifica con i codici colore dovrà avvenire progressivamente entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente documento». La vera novità è che per ognuno dei 5 codici si indica anche il tempo massimo di attesa per «l’accesso alle aree di trattamento che va - si legge ancora nel documento - dall’accesso immediato per l’emergenza all’accesso entro 240 minuti per le situazioni di non urgenza». Tempi massimi che sono indicati in una apposita tabella

Come detto il nuovo sistema prevede l'assegnazione di un codice numerico in base all'urgenza e tempi di attesa stabiliti. I numeri vanno da 1 a 5. Il primo riguarda i casi di emergenza e prevede l'accesso immediato del paziente. Il numero 2 è l'urgenza - rischio di compromissione di funzioni vitali o condizione stabile con rischio evolutivo o dolore severo - con accesso entro 15 minuti. Il 3 e 4 corrispondono a urgenza differibile o urgenza minore con accesso da 60 a 120 minuti con la differenza che il primo caso richiede prestazioni complesse e il secondo cure più «semplici mono specialistiche». Infine c’è il codice 5: è la cosiddetta non urgenza. Qui la buona notizia per quei pazienti spaventati da attesi interminabili è che viene indicato un tempo massimo di attesa: in questo caso l'accesso deve avvenire entro 240 minuti.