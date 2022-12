Proposta migliorativa ma perfettibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ultima Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti circa la futura governance della Ue, la proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita tenta di superare le critiche all’inefficacia del Patto sui tre principali obiettivi mancati nei passati 25 anni (dal 1997 quando fu istituito): sulla stabilità finanziaria e la sostenibilità dei debiti pubblici particolarmente nei Paesi più indebitati; sulla stabilità reale dell’economia degli Stati membri, dato che il loro bilancio pubblico non è stato generalmente usato come strumento anticiclico; sullo sviluppo economico, a causa dell’insufficiente accumulazione di capitale e dello scarso incremento della produttività totale dei fattori indotti dal deficit spending nell’area europea.

Rispetto a questi tre obiettivi mancati, l’attuale Comunicazione evidenzia chiari passi avanti ma altrettanto indubbi margini di eventuali ulteriori miglioramenti. Per riportare i debiti pubblici su un sentiero sostenibile, essa suggerisce di abbandonare la vecchia regola irrealistica e perciò irraggiungibile e non sanzionabile per inadempienza della riduzione annuale di 1/20 della differenza fra il rapporto effettivo debito/Pil e il target del 60%, e la sostituisce con una procedura differenziata Paese per Paese, dove ciascuno di essi ha il diritto di proporre il suo percorso di aggiustamento in un’ottica di medio termine, da discutere con la Commissione prima che sia adottato dal Consiglio. E tali accresciute responsabilità dello Stato membro si accompagnano a maggiore trasparenza e a più concrete e forti sanzioni, inclusive di quelle reputazionali, da parte dei vertici europei. Ma chi, come me, ritiene che il rapporto debito Pil nei Paesi più indebitati non sia finora diminuito in misura sistematica e sufficiente soprattutto perché il tasso di crescita del Pil è stato in essi deludente, pensa che un contributo decisivo alla sostenibilità finanziaria possa venire dalla volontà manifestata nella Comunicazione di creare una esplicita sinergia tra la cura degli squilibri macroeconomici (di sbilancio nelle partite correnti) e quella degli squilibri fiscali (nel saldo della Pa). Poiché troppo elevati avanzi nel conto corrente sono forieri, esattamente come troppo alti disavanzi pubblici, di spillover negativi sul resto dell’Unione, la nuova governance europea dovrebbe combatterli entrambi: qui sarebbe dunque indispensabile non solo rendere più operative le regole sulle macro imbalances ora riesumate, ma anche innovarle, introducendo una più significativa simmetria fra queste due condizioni ugualmente dannose alla stabilità e alla crescita europee (tipiche della Germania da un lato e dell’Italia dall’altro).

La Comunicazione prevede come unico strumento di sorveglianza fiscale in ogni Stato membro il controllo della spesa pubblica primaria netta, nettata cioè degli interessi sul debito pubblico, di una componente anticiclica per sussidi alla disoccupazione e di entrate fiscali discrezionali. In tal modo la compliance è semplificata rispetto al passato, dove insieme a questa regola vigeva quella dell’aggiustamento annuale all’obiettivo a medio termine nel bilancio strutturale, anche perché apparentemente non vi è più alcun riferimento a variabili inosservate, quale il prodotto potenziale. Inoltre, questo strumento di sorveglianza multilaterale implica che il deficit pubblico divenga di per sé più anticiclico perché la più grande posta del disavanzo esclusa dalla spesa pubblica primaria netta è data dalle imposte, esse stesse soggette a variazioni procicliche. Preme tuttavia sottolineare che il tetto a tale spesa dovrebbe essere fissato, come in passato, in ragione della dinamica dell’output potenziale, in quanto se fosse correlato a quella del Pil effettivo, diverrebbe prociclico. C’è quindi una certa contraddizione fra il sostenere che lo strumento di sorveglianza fiscale sia basato solo su dati osservabili e affermare che esso è anticiclico. Secondo chi scrive, però, nulla quaestio nel servirsi di variabili oggetto di stima perché lo sono anche quelle cosiddette osservabili, a cominciare dal Pil, che è frutto di ipotesi largamente ma non universalmente accettate, contestate per esempio da coloro che preferirebbero quale indicatore di benessere il Fil (Felicità interna lorda) o simili (Bes ecc). Molto più seria sembra invece la preoccupazione di chi teme che anche la presente riforma del Patto di stabilità e crescita non promuova abbastanza l’accumulazione di capitale materiale e umano e dunque la crescita, in quanto non viene introdotta la golden rule: nella sorveglianza sulla spesa pubblica primaria netta, infatti, la Comunicazione non intende distinguere le uscite per consumi collettivi da quelle per investimenti pubblici, esentandoli da vincoli, anche se sono continui in essa i richiami alla logica della Rrf (Recovery and resilience facility), con il necessario connubio a fini di ripresa e resilienza di investimenti e riforme strutturali.

Complessivamente, quindi, sui tre versanti esaminati la proposta della Commissione circa il futuro Patto di stabilità e crescita sembra migliorativa, sebbene appaia perfettibile. Resta tuttavia il quesito se tale insieme di regole e procedure funzioni solo in periodi di normalità (o all’opposto in casi di grave recessione economica dovuta a shock simmetrici in tutti gli Stati membri sia da domanda che da offerta, come è avvenuto con la pandemia da Covid-19, in quanto la clausola di salvaguardia consente di sospendere il Patto). In situazioni di meno intensi shock negativi asimmetrici e prevalentemente da offerta, come l’attuale, dove la politica monetaria unica non è ugualmente appropriata per ciascuno dei Paesi dell’eurozona ed è comunque restrittiva per tutti a causa di un’elevata inflazione, innescando perciò un successivo shock da domanda, c’è da chiedersi se procedure più flessibili dotate di maggiore discrezionalità nel bilancio pubblico, come quelle invocate da chi propone, sulla scia di Olivier Blanchard, standard fiscali adeguati, non otterrebbero migliori risultati. Nella personale convinzione che sia ottimale un sapiente mix fiscale di regole e di discrezionalità da attivarsi in occasioni peculiari, sarebbe opportuno inserire nel nuovo Patto un requisito di diagnosi tempestiva sulla natura e l’entità di eventuali shock negativi (simmetrici o meno, soprattutto da domanda o da offerta) e qualora emergesse la necessità, come ora, di un deficit spending al di sopra del normale (dove la normalità è identificata dai criteri sopra esposti) fosse mobilitata una central fiscal capacity addizionale, volta, nel caso di uno shock prevalentemente da offerta, a espandere quest’ultima attraverso la produzione di beni pubblici europei, riducendo i costi e migliorando la produttività, ma in parte anche a sostenere la domanda, colpita da eccessivi rincari nei prezzi, con meccanismi temporanei di welfare state quali il Sure, già sperimentati con successo nell’Unione dopo la primavera del 2020.