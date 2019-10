Proprietà addio: i millennials vogliono solo il car sharing Fenomeno in crescita di Giulia Paganoni

Tramite lo smartphone è possibile gestire i servizi di car sharing o mettere in condivisone la propria vettura

3' di lettura

Le auto cambiano e anche la mobilità mostra un nuovo appeal. Non si tratta di possedere il veicolo ma di poterlo usare nei giorni e negli orari in cui serve. Tra queste modalità, nel territorio nazionale una delle più diffuse è quella del car sharing, niente proprietà di auto ma un servizio di accesso al mezzo attraverso un'app scaricata sullo smartphone da cui si prenota e si paga il servizio.

Stando ai dati del Rapporto Aniasa 2019 sulla portata del car sharing in Italia, nel 2018 si è confermato il trend di crescita del fenomeno, in particolare per quanto riguarda il numero di iscritti che ha sfiorato quota 1,8 milioni. Positivo anche il numero di chilometri percorsi. Mentre negativo è il numero degli utenti attivi (almeno un noleggio negli ultimi sei mesi) che rispetto al 2017 ha registrato una contrazione del 20%. Un dato negativo ma che in realtà ha un sapore dolce in quanto rispetta lo stabilizzarsi su base solida i clienti che fanno ricorso a tali servizi di mobilità.

Sono ormai numerose le aziende che mettono a disposizione questo genere di servizio e sono localizzate perlopiù nei grandi centri in quanto alternativa ai classici e non sempre funzionali servizi di trasporto pubblico locale. Da qui una logica di trasporto integrato che consente di implementare la sinergia tra pubblico e privato nel settore della mobilità urbana. La maggior parte degli utenti di questa tipologia di servizi sono persone di sesso maschile (63%) anche se viene evidenziato un progressivo aumento delle richieste delle donne passato dal 34% del 2016 al 37% del 2018.

Per quanto riguarda le fasce di età, sono i millennials, persone di età compresa tra i 26 e 35 anni (30%), i più attivi in questo genere si servizi seguiti dalla fascia di età dei neo patentati, la cosiddetta Generazione Z (26%). A ruota anche le fasce di età 36-45 anni (21%) e 46-55 anni (15 per cento). Coloro che hanno mostrano meno interesse verso questi servizi sono gli utenti da 55 anni in su di età, cosa molto ovvia dato che l'abitudine in questa fascia di età è quella di acquistare l'automobile.

Interessante è anche notare i giorni e gli orari di maggior utilizzo del servizio. Per esempio, nei giorni feriali c'è una maggior richiesta con percentuali tra il 14 e il 15% che scende al 13% nella giornata di domenica.