Proprietà industriale, Confindustria: bene il nuovo codice, ora il sì per centrare le scadenze Pnrr

Un apprezzamento per l’impianto complessivo del disegno di legge di modifica del Codice della proprietà industriale che rientra nelle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023, linee che hanno recepito diverse proposte formulate da Confindustria.



La riforma del Codice, insieme ai decreti attuativi, rappresentano «una pietra miliare del Pnrr» e quindi è necessario che vengano approvati entro il terzo trimestre di quest’anno. «La priorità è che l’iter del ddl segua tempi rapidi e compatibili con l’esigenza di centrare le scadenze stabilite nel Piano».

Correttivi per una maggiore efficacia

È questo il messaggio che Confindustria ha voluto dare nell’audizione in Commissione Industria del Senato. Sono necessari alcuni correttivi per renderla ancora più efficace in alcuni aspetti. Inoltre la riforma, pur essendo un «passaggio indispensabile» non è risolutiva, ha sottolineato Confindustria, perché per spingere gli investimenti innovativi «servono adeguati interventi di sostegno agli investimenti in innovazione e beni immateriali».

L’abolizione del «professor privilege»

Nella riforma del Codice è positivo aver abolito il professor privilege, come proposto da Confindustria: la titolarità delle invenzioni non sarebbe più del singolo professore o ricercatore ma dell’ateneo o ente di ricerca. In questo modo l'Italia si allinea agli altri paesi europei. Non solo: la riforma facilita la gestione dei brevetti nei rapporti tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, favorendo il partenariato e «può contribuire a creare un sistema di concorrenza virtuosa tra le università», spingendole a collaborare con le imprese.

Autonomia negoziale più forte

Per raggiungere in pieno questi obiettivi servono alcune modifiche: va rafforzato il riferimento all’autonomia negoziale come modalità per regolare i diritti di sfruttamento dei risultati della ricerca finanziata dal privato. Questa regolazione dovrà essere declinata in un contratto tra università e soggetto che finanzia la ricerca. Per favorire una regolazione equa dei rapporti economici tra le parti occorre far riferimento a delle apposite «linee guida» che dovrebbero essere elaborate e adottate dal governo, entro un termine «congruo» dall’entrata in vigore della riforma del Codice.