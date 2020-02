Proprietà industriale: per l’Albo sono necessari la laurea e 18 mesi di praticantato Sono numerosi i corsi organizzati da università ed enti privati per chi aspira a diventare consulente in proprietà industriale di Adriano Lovera

L’iscrizione all’Ordine professionale è obbligatoria per ottenere il titolo di consulente in proprietà industriale.

L’Albo è suddiviso in due sezioni: «Marchi» e «Brevetti». I requisiti e le modalità di iscrizione sono, però, i medesimi: occorre un diploma di laurea, lo svolgimento di 18 mesi di tirocinio all’interno di società di consulenza o dipartimenti di proprietà industriale delle aziende e il superamento di un esame di ammissione.

In prevalenza, gli iscritti alla sezione «Marchi» sono laureati in giurisprudenza, mentre nella sezione «Brevetti» in materie tecnico-scientifiche, come ingegneria, chimica, farmacia.

Ci sono numerose università ed enti privati che organizzano corsi di formazione, a volte mirati nello specifico al superamento dell’esame, più spesso pensati in modo da rivelarsi utili sia per i neolaureati sia per i professionisti già attivi sul campo. Tra i più noti, c’è il Politecnico di Milano, che organizza ogni anno un corso strutturato in 20 giornate, per la preparazione all’esame in materia di brevetti. L’università degli studi di Milano, invece, all’interno del dipartimento di scienze farmaceutiche, organizza un corso di perfezionamento in gestione della proprietà industriale (27 pomeriggi per 112 ore di didattica).

Anche la School of law della Luiss di Roma organizza un corso di perfezionamento in diritto della proprietà industriale (110 ore, lezioni il venerdì pomeriggio e sabato mattina).