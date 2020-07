In condominio superbonus anche al singolo proprietario

Comunione

Questo chiarimento avrebbe conseguenze anche nei casi in cui due o più imprese o professionisti siano proprietari, per quote indivise, dell’intero stabile (comproprietari). In questi casi, infatti, non si è in presenza di un condomìnio, ma di una comunione, pertanto, è necessario il suddetto chiarimento per considerare questi comproprietari, ai fini della detrazione, dei condòmini.

Proprietà dell’intero edificio

L’assimilazione fiscale al condomìnio anche degli edifici con più unità immobiliari (anche più di due) di un unico proprietario non comporta particolari conseguenze, invece, per l’unica persona fisica (non impresa o professionista) proprietaria dell’intero edificio, in quanto questa, come «persona fisica», può beneficiare del superbonus del 110%, sulle parti comuni dell’edifico, per l’«isolamento termico» e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, meglio descritti nell’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del Dl 34/2020.