Propulsori à la carte per la mobilità futura Il gruppo bavarese accelera nella fase di elettrificazione e migliora i motori termici di Massimo Mambretti

Prototipo. La Concept 4 prefigura la futura Bmw Serie 4. L’imponente doppio rene domina il frontale

Secondo Bmw nessuna innovazione deve interferire con il piacere della guida. Oggi, però, la road-map tracciata dal gruppo bavarese per la mobilità del futuro assegna a questa prerogativa un significato che va al di là di quello, scontato, della soddisfazione che possono dare prestazioni e comportamento.

Infatti, il piano strategico battezzato Highway 2025 prevede la realizzazione di modelli con powertrain molto differenti. Insomma, un ventaglio di proposte con tradizionali unità termiche, ibride plug-in e full-electric nonché fuel-cell, cioè a idrogeno. La diversificazione si basa sulla razionale considerazione che le esigenze degli automobilisti sono differenti.

Per esemplificare meglio: chi risiede in aree rurali necessita di soluzioni tecnologiche diverse rispetto a chi vive in contesti urbani. Inoltre, non sono in via di estinzione i fan delle scariche adrenaliniche innescate dalle prestazioni. Questo scenario è ben esemplificato da quanto esposto sugli stand Bmw e Mini del salone di Francoforte. Infatti, accanto a modelli spinti, almeno per ora, solo da motori endotermici come le nuove Serie 1, X6 e le performanti Serie 8 ce ne sono altri full-electric come la Mini Cooper Se, nonché versioni ibride plug-in della nuova 3 Touring e delle rinnovate X1 e Countryman Se All4. A questi schieramenti si affiancano anche la showcar ibrida alla spina Vision M Next da 600 cv e lo studio della X5 Fuel Cell, che anticipa il modello del 2022. Tra i prototipi che hanno fatto scalpore al salone spicca la Concept 4, che anticipa la futura Serie 4.

Il riepilogo evidenzia, da un lato, che non è assolutamente imminente il funerale dei motori a benzina e turbodiesel e, da un altro lato, il crescente rilievo che assumono i powertrain elettrificati. Infatti, come del resto tutti gli altri costruttori, Bmw assegna ai motori termici efficienti un ciclo vitale di altri 20/30 anni anche sulla scia di studi che indicano come, nella migliore delle ipotesi, la mobilità elettrificata arriverà al 30% nel 2025.

Tuttavia, è innegabile che i powertrain elettrificati hanno un’importanza crescente, come dimostra il gruppo Bmw che alla fine di quest’anno avrà mezzo milione di vetture elettrificate in circolazione e che ipotizza di raddoppiare questo consuntivo nel 2021. Ovviamente, grazie anche all’avvento di nuovi modelli. Infatti, entro due anni alle full-electric i3 e Mini si affiancheranno la iX3, la iNext e la i4. In definitiva, il gruppo bavarese offrirà 25 modelli elettrificati nel 2023, ovvero due anni prima rispetto a quanto inizialmente previsto, mentre nel 2025 più della metà della gamma sfrutterà l’elettricità.