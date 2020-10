Proroga dei bonus lavori 65 e 50%. Plastic e sugar tax vanno a luglio

Ma molti degli interventi per la ripresa dovranno aspettare i fondi Ue. A partire, a quanto sembra, dall’ampliamento del super-bonus del 110%, oggi finanziato fino al 2021. La legge di bilancio si occuperà invece di confermare per il prossimo anno i bonus edilizi tradizionali del 50 e del 65 per cento.

Plastic e sugar tax: impatto limitato sui conti

La partita su plastica e zucchero, che ha concentrato su di sé il tratto finale del confronto nella maggioranza, ha in realtà un impatto limitato sui conti. Lo stop, chiesto in particolare da Italia Viva per evitare il debutto di due tasse in una fase complicata per l’economia, metteva in discussione i circa 520 milioni di gettito attesi l’anno prossimo dalla Plastic e i 261 previsti per la Sugar Tax. Il compromesso che rinvia al 1° luglio l’appuntamento con le due tasse sposta quindi poco meno di 400 milioni.

13 miliardi per ristori, Sanità e Cig

La decisione ha imposto ai tecnici un supplemento domenicale per riaggiustare lo schema di coperture, che nei giorni precedenti era però già cambiato molto più vistosamente. Per far partire il nuovo fondo ristori, che in pochi giorni è spuntato e poi si è allargato fino a quota 4 miliardi. Nello stesso rush finale verso il consiglio dei ministri sono raddoppiati da 2 a 4 miliardi i fondi aggiuntivi per la sanità, mentre la Cassa integrazione è arrivata a totalizzare 5 miliardi fra rimodulazione di risorse non spese (1,5 miliardi, per decreto) e risorse aggiuntive. Allo stesso filone appartengono molti interventi sulle imprese, a partire dall’allungamento della moratoria sui mutui e dei sostegni alla patrimonializzazione.