Prorogata la Cigs nel 2024 con tetto di 2.500 euro

Per i lavoratori ex Alitalia la Cigs in scadenza a fine anno è prorogata per il periodo dal 1° gennaio fino al 31 ottobre 2024. Il rinvio «non è ulteriormente prorogabile». È prevista anche l'integrazione del Fondo di solidarietà di settore per assicurare dal trattamento di Cigs nel 2024 una copertura al 60% della retribuzione lorda di riferimento, con un limite di importo mensile di 2.500 euro. Dal 1° settembre 2023 il trattamento straordinario di integrazione salariale non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia. Viene incentivato il reimpiego dei lavoratori di Alitalia ed Alitalia Cityliner in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 ottobre 2024, riconoscendo ai datori di lavoro privati per un massimo di 36 mesi l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali entro 6mila euro annui.

