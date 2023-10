Prorogato di un anno il taglio del cuneo fiscale

Il Dl Lavoro, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio e convertito in legge il 3 luglio, prevede per il periodo luglio-dicembre 2023 l’innalzamento del taglio del cuneo fiscale fino al 6% per le retribuzioni mensili lorde inferiori a 2.692 euro e fino al 7% per quelle inferiori a 1.923 euro mensili lorde per dipendente. Sono circa 14 milioni i lavoratori coinvolti dalla misura con un guadagno in busta paga di circa 100 euro al mese. La misura è stata prorogata per il 2024. Il provvedimento cuba 10 miliardi per l’intero anno

