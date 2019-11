Prosciutto crudo

In questo esempio, l’etichetta francese “nutri-score” assegna il voto più negativo della scala: il bollino rosso (E). Il motivo è dato dalla quantità di sale presente in questo salume. L’etichetta italiana “a batteria” spiega invece che una porzione da 100 grammi fornisce, nel caso del sale, il 20% del fabbisogno giornaliero, dando al consumatore l’informazione necessaria per dosare correttamente l’alimento nella propria dieta.