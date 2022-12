Prosciutto di Parma, vendite e produzione in calo. Ma non c’è il problema scorte

Comunque non può non preoccupare la combinazione tra aumento dei costi e calo della domanda. Anche in prospettiva, dato che la crisi economica è tutt’altro che alle spalle e che la carne acquistata oggi a prezzi in crescita è la materia prima per i prosciutti che arriveranno sul mercato tra almeno un anno.

«Sicuramente, come in altri comparti, l’aumento dei costi ha raggiunto livelli preoccupanti. Oltre al caro energia, che è elevato soprattutto nelle fasi di stagionatura – dice Tramelli – abbiamo registrato anche un incremento del costo delle cosce che ora si attesta a 5,9 euro al chilo (circa 2 euro in più di due anni fa, ndr). La sfida è mantenere un prezzo congruo che permetta una marginalità senza andare a incidere troppo sui consumi. La sfida ora è questa, i prezzi non si possono abbassare».

Una valvola di sfogo arriva dall’export che copre oltre un terzo del business e negli ultimi anni ha dato risultati positivi (+13% nel 2021). Anche qui però c’è qualche nube all’orizzonte:«Quello interno è un mercato maturo, quindi l’export rimane un canale di crescita fondamentale – ragiona il responsabile marketing –. Purtroppo in Europa il contesto economico è simile al nostro e inoltre siamo penalizzati dalla peste suina, che seppur resta fortunatamente circoscritta ai cinghiali, ha fatto scattare blocchi su mercati importanti in Asia come Cina e Giappone. Inoltre la guerra penalizza il bacino russo. Contiamo però di poter continuare ad avere buoni risultati da Stati Uniti e Canada, dove stiamo concentrando i nostri sforzi».